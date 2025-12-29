Strana kosovského premiéra Kurtiho získala ve volbách skoro polovinu hlasů

Strana Sebeurčení kosovského premiéra Albina Kurtiho získala po sečtení skoro všech okrsků přes 49 procent hlasů. To znamená, že k vládnutí bude potřebovat koaličního partnera, píše dnes agentura Reuters.
V neděli se v balkánské zemi konaly předčasné parlamentní volby vyvolané neschopností stran se domluvit na vládní spolupráci.
Po sečtení 99,6 procenta okrsků má Sebeurčení 49,3 procenta hlasů. Opoziční Demokratická strana Kosova (PDK) získala podle skoro definitivních výsledků 21 procent preferencí a Demokratický svaz Kosova (LDK), který je rovněž v opozici, 13,6 procenta hlasů. Ve srovnání s únorovými volbami Sebeurčení posílilo o zhruba sedm procentních bodů.
Kosovský parlament má 120 křesel, z nichž 20 je uděleno zástupcům menšin.
Parlamentní volby se v Kosovu letos již jednou konaly, a to v únoru. Vyhrálo je Sebeurčení, které získalo 48 mandátů, což ovšem nestačilo k udržení nadpoloviční většiny ve sněmovně. Sebeurčení sice mezi zástupci ostatních stran hledalo podporu pro novou vládu, ale bezúspěšně.
Srbsko ztratilo kontrolu nad Kosovem v roce 1999, když nálety NATO ukončily ozbrojený konflikt v regionu a přinutily ke stažení srbské ozbrojené síly. V roce 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislost na Srbsku, které ho ale dál považuje za součást svého území. Kosovo jako suverénní stát uznává asi polovina států OSN včetně Česka.
ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
Boxerský šampion Joshua aktérem tragické nehody. Zemřeli při ní dva lidé
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua vyvázl v Nigérii s lehčím zraněním z dopravní nehody, při níž zemřeli dva lidé.
ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu
Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.
Policisté hledají řidiče Uberu, který podvodně vylákal z muže 300 tisíc
Pražští kriminalisté pátrají po pachatelích, kteří pomocí smyšleného příběhu o odměně na účtu vylákali od jednoho muže téměř 300 tisíc korun. Na webu zveřejnili fotografii řidiče přepravní společnosti, který podle policie od poškozeného převzal peníze v hotovosti.
Křetínského francouzská elektrárna přešla plně na biomasu, ekologové to kritizují
Pro tepelnou elektrárnu v Gardanne na jihu Francie, která patří společnosti GazelEnergie ze skupiny EPH českého podnikatele Daniela Křetínského, byl letošní rok klíčový. Jeden blok elektrárny přešel z uhlí na biomasu, píše agentura AFP.