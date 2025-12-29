Přeskočit na obsah
Zahraničí

Strana kosovského premiéra Kurtiho získala ve volbách skoro polovinu hlasů

ČTK

Strana Sebeurčení kosovského premiéra Albina Kurtiho získala po sečtení skoro všech okrsků přes 49 procent hlasů. To znamená, že k vládnutí bude potřebovat koaličního partnera, píše dnes agentura Reuters.

Kosovo premiér Albi Kurti
Kosovo premiér Albi KurtiFoto: Reuters
V neděli se v balkánské zemi konaly předčasné parlamentní volby vyvolané neschopností stran se domluvit na vládní spolupráci.

Po sečtení 99,6 procenta okrsků má Sebeurčení 49,3 procenta hlasů. Opoziční Demokratická strana Kosova (PDK) získala podle skoro definitivních výsledků 21 procent preferencí a Demokratický svaz Kosova (LDK), který je rovněž v opozici, 13,6 procenta hlasů. Ve srovnání s únorovými volbami Sebeurčení posílilo o zhruba sedm procentních bodů.

Kosovský parlament má 120 křesel, z nichž 20 je uděleno zástupcům menšin.

Parlamentní volby se v Kosovu letos již jednou konaly, a to v únoru. Vyhrálo je Sebeurčení, které získalo 48 mandátů, což ovšem nestačilo k udržení nadpoloviční většiny ve sněmovně. Sebeurčení sice mezi zástupci ostatních stran hledalo podporu pro novou vládu, ale bezúspěšně.

Srbsko ztratilo kontrolu nad Kosovem v roce 1999, když nálety NATO ukončily ozbrojený konflikt v regionu a přinutily ke stažení srbské ozbrojené síly. V roce 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislost na Srbsku, které ho ale dál považuje za součást svého území. Kosovo jako suverénní stát uznává asi polovina států OSN včetně Česka.

