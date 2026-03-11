Přeskočit na obsah
11. 3. Anděla
Zahraničí

Špionážní hrozba. Byty nového íránského vůdce leží pár kroků od izraelské ambasády

Martin Sluka
Modžtaba Chameneí, syn a nástupce nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího, si v posledních deseti letech vybudoval rozsáhlé portfolio luxusních nemovitostí v zahraničí. Pozornost budí především dva londýnské byty s přímým výhledem na izraelské velvyslanectví, které podle odborníků mohou představovat vážné bezpečnostní riziko.

FILE PHOTO: Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, the second son of late Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, attends a rally in Tehran
Íránští duchovní jmenovali Modžtabu Chameneího nejvyšším vůdcem v neděli, osm dní poté, co při izraelském leteckém útoku zahynul jeho otec a předchůdce, ajatolláh Alí Chameneí.Foto: Wana News Agency
Na byty v domě na ulici Palace Green v londýnském Kensingtonu upozornila britská média s odkazem na vyšetřování agentury Bloomberg a údaje z britského katastru nemovitostí. Šestapadesátiletý Chameneí měl nemovitosti pomocí prostředníků získat už v letech 2014 a 2016, teprve nedávno se však podařilo dohledat, že jejich skutečným vlastníkem je právě on.

Specialista na terorismus a bezpečnost Roger Macmillan uvedl pro deník Daily Mail, že byty leží méně než 50 metrů od izraelského velvyslanectví a je z nich přímý výhled na jeho zadní část.

Díky této poloze by podle něj mohly byty sloužit k monitorování a fotografování zaměstnanců velvyslanectví nebo zachycování venkovních rozhovorů personálu. Z bytů by bylo možné využít také laserové sledování vibrací oken, které dokáže zachytit zvuk z interiéru budovy. Krátká vzdálenost mezi budovami by podle něj mohla usnadnit i proniknutí do bezdrátových sítí velvyslanectví a sledování internetového provozu.

Budova se navíc nachází nedaleko Kensingtonského paláce, oficiální rezidence prince a princezny z Walesu, Williama a Kate.

Luxusní portfolio

Podle vyšetřování agentury Bloomberg Chameneí od roku 2014 nashromáždil rozsáhlé portfolio luxusních nemovitostí v zahraničí. Patří mezi ně mimo jiné majetek v hodnotě stovek milionů dolarů ve Velké Británii a Spojených arabských emirátech, nebo luxusní hotely napříč Evropou.

Finanční tok, který tyto nákupy umožnil, má být podle zjištění agentury napojen na příjmy z prodeje íránské ropy. Prostředky měly proudit přes síť prostředníků a fiktivních společností, což umožňovalo obcházet mezinárodní sankce.

Bloomberg zároveň uvedl, že žádný z dokumentů týkajících se tohoto realitního portfolia neuvádí Chameneího jako přímého vlastníka. Nemovitosti jsou vedeny na íránského podnikatele a stavebního magnáta Aliho Ansariho, který v roce 2016 získal kyperský pas, což mu umožnilo otevírat bankovní účty a zakládat společnosti po celé Evropě.

Velká Británie na Ansariho loni uvalila sankce kvůli údajným vazbám na Islámské revoluční gardy, které Spojené státy i Evropská unií považují za teroristickou organizaci.

Íránští duchovní jmenovali Modžtabu Chameneího nejvyšším vůdcem v neděli, osm dní poté, co při izraelském leteckém útoku zahynul jeho otec a předchůdce, ajatolláh Alí Chameneí. Podle dostupných zpráv při útocích zemřeli také Modžtabova matka, manželka a syn. Sám Modžtaba měl být podle izraelských představitelů při jednom z úderů minulý týden zraněn.

