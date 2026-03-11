Roky za to bojuji, teď s tím přišla Ursula. Vondra z Bruselu komentuje velký obrat

„Konečně! Díky Bohu!” komentuje europoslanec Alexandr Vondra (ODS) včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen na jaderném summitu. Německá politička, která sama hlasovala pro odchod od jádra, v něm prohlásila, že snížení podílu jaderné energie v Evropě bylo strategickou chybou. „Byly doby, kdy na mě zelení křičeli, že slovo jádro nesmím vůbec vyslovit,” vzpomíná Vondra.
„Je to pro mě zadostiučinění, protože jsem tu šest let bubnoval na poplach na podporu jádra – i přes velký nesouhlas Evropské komise,“ říká Vondra, který v Evropském parlamentu před lety zakládal skupinu přátel jádra. „Byly doby, kdy na mě zelení křičeli, že slovo jádro nesmím vůbec vyslovit,“ vzpomíná na antijadernou atmosféru ještě před několika lety. „Já jsem ten projev poslouchal a měl jsem z toho nesmírnou radost. A ještě lépe než Ursula mluvil francouzský prezident Macron.“
Podle Vondry však nerozhodují slova, ale činy a na nich bude nyní záležet. „Ona v tom svém projevu říkala spoustu dobrých věcí o tom, jak budeme i z evropských peněz podporovat třeba malé modulární reaktory. Že vrhneme prostředky do vývoje technologií v této oblasti.“
Vondra ale upozorňuje, že chybělo jedno klíčové slovo – taxonomie. „Naprosto šílená legislativa, která vycházela z toho, že systémem různých regulací, doporučení a tlaků donutíme finanční instituce typu banky a pojišťovny k tomu, aby neručily finančně nebo neúvěrovaly činnosti, které jsou považovány za škodlivé z hlediska ekologie. Zelení a socialisti tehdy mohutně tlačili na to, aby jádro bylo označeno za špinavé a tudíž škodlivé. Musíme znovu otevřít tuto legislativu a zrovnoprávnit jádro s obnovitelnými zdroji typu soláry a větrníky. Jenom pěkné řeči nepomůžou, pokud nebudou mít dostatečnou volnost finanční instituce, aby tyhle projekty úvěrovaly, a pojišťovny, aby je pojišťovaly.“
Hodně nyní záleží na postroji Německa, ale kancléř Merz podle Vondry nebude renesanci jádra bránit. „Ať si doma dělají, co chtějí. Ale není žádný důvod, proč z hlediska evropských daňových poplatníků bychom my měli nějakým způsobem pomáhat rozvoji solárního nebo větrného programu, když oni se odmítají skrze evropské financování podílet na renesanci jádra u nás nebo ve Francii.“