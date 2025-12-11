Slovenský prezident Pellegrini vetoval Ficově vládě kontroverzní zákon

Slovenský prezident Peter Pellegrini ve čtvrtek vetoval zákon o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů, který vládní koalice premiéra Roberta Fica v úterý prosadila v parlamentu navzdory odporu menšinové opozice. Ta se ve středu obrátila na ústavní soud s žádostí, aby přezkoumal zákon a pozastavil účinnost normy, která by měla vystoupit do praxe na začátku příštího roku.
Výhrady vůči návrhu zákona již dříve vyjádřila Evropská komise a také slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.
Absence důvodů pro zkrácené legislativní řízení, vážné věcné připomínky k nedostatečné ochraně obětí a nevyřešené výhrady ze strany EK s možnými následky pro Slovensko vedly prezidenta k rozhodnutí vrátit zákon jako celek parlamentu, uvedla prezidentská kancelář v komuniké.
"Jsem přesvědčen, že své legitimní cíle může vláda a vládní kolice plnit i bez porušování legislativních pravidel, bez možných porušení principů právního státu a bez ohrožování slovenských zájmů v Evropské unii," uvedl Pellegrini.
Upozornil, že úřad na ochranu oznamovatelů má důležitou roli při plnění podmínek pro čerpání miliard z EU, které zlepšují život ve slovenských regionech.
"Považuji za chybu, že Národní rada (slovenský parlament) při přijímání zákona neodstranila pochybnosti, zda výsledná norma je v souladu se směrnicemi EU. Trvají tak obavy z rizika pozastavení části evropských prostředků pro Slovensko," zdůraznil prezident. Pokládá za mimořádně důležité, aby Slovensko všechny pochyby dostatečně vysvětlilo bez možných sankcí.
Pellegrini také kritizoval průběh přijímání zákona, počínaje sobotním zasedáním Ficovy vlády, zkráceným legislativní řízením a vleklou diskusí. "Lidé těžko pochopí, proč v situaci, kdy je jejich život čím dál náročnější, je nezbytné dva týdny v parlamentu řešit zánik a následný vznik jednoho úřadu," řekl.
Odmítl argumenty vlády, že jejím cílem je vytvořit nový úřad s rozšířenou působností a zajistit účinnější ochranu obětí trestných činů. "Zákon však právě tuto oblast neřeší. Dokonce se může stát, že přinejmenším v počátcích působení nového úřadu bude ochrana obětí některých trestných činů oslabená," uvedl prezident. "Může se stát, že právě přijetím schváleného zákona může dojít k ohrožení základních lidských práv a svobod, čemuž se vláda podle vlastního vyjádření snaží zabránit," dodal.
O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá Rusko a podmiňuje tím ukončení bezmála čtyřleté války proti Ukrajině.
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Universitateou Craiova a Spartou Praha.
Černochová se loučila do kamer, její policie zatím zasáhla spolek spojený s Řehkou
Vojenská policie si ve čtvrtek posvítila na osobnosti spojené se Skupinou D. Ta už delší dobu vybírá peníze na bezpilotní prostředky určené pro ukrajinskou armádu. Podle dostupných informací vyšetřovatelé obstavili spolku, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka, i účty. V aktuální sbírce pojmenované po generálovi je přitom už téměř šest milionů korun od dárců.
Babiš v Bruselu odmítl úzkou vazbu na Fica a Orbána, hledá spojence mezi všemi
Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém "problémovém klubu států", do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.
„Tvrdá postel a hrozné jídlo. Vítejte v pekle!“ Sarkozy vydal paměti z vězení
„Atmosféra byla hrozivá. Vítejte v pekle!“ píše odsouzený francouzský exprezident Nicolas Sarkozy ve svých pamětech, které vytvořil během svého pobytu za mřížemi. Exprezident si v nich stěžuje na podmínky, které ve vězení panovaly, a nabádá svoji politickou stranu ke spolupráci s francouzskou krajní pravicí.