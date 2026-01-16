Slovenská policie vyšetřuje vládního zmocněnce Kotlára z šíření poplašné zprávy

Slovenská policie dále vyšetřuje vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19 Petera Kotlára kvůli možnému šíření poplašné zprávy. Policie v pátek dle Denníku N nepotvrdila ranní zprávu serveru Pluska.sk o obvinění Kotlára a jen uvedla, že k případu v současnosti nemůže poskytnout další informace. Kotlár původně Plusce.sk řekl, že o obvinění ví, ale ještě ho neviděl.
O tom, že policie Kotlára vyšetřuje kvůli jeho výrokům o vakcínách proti covidu, informovala loni v říjnu různá slovenská média a opoziční strana Svoboda a Solidarita. Kotlár, který je zároveň poslancem, loni v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované lidi zároveň přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín.
Při kritice se opíral o tvrzení české molekulární genetičky Soni Pekové, jejíž kvalifikaci v této záležitosti některá slovenská média zpochybnila.
Kotlárova vyjádření vyvolala kritiku odborníků, zastal se ho naopak slovenský premiér Robert Fico. Tento politik v minulosti například tvrdil, že očkování proti covidu-19 bylo pouze byznysem, a vakcíny označil za experimentální.
Předseda strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl před několika dny informoval, že Kotlár bude hlavním hostem semináře věnovaného pandemii covidu-19, který 26. ledna pořádá ve sněmovně. Za pandemie Rajchl brojil proti opatřením, jež kvůli ní zaváděla tehdejší vláda Andreje Babiše. SPD je součástí nového Babišova kabinetu.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.
ŽIVĚPavel dostal metál od Zelenského za pomoc Ukrajině. Jde o významné ocenění
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
Tak vítězí královna. Siniaková potvrdila svou deblovou dominanci, má už 33. titul
Kateřina Siniaková získala na okruhu WTA 33. trofej ve čtyřhře. V Adelaide ovládla generálku na Australian Open po boku Číňanky Čang Šuaj.
Soud zprostil Speychala obžaloby ve vedlejší kauze kolem ČKD Praha DIZ
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Dalších pět lidí uznal vinnými, kromě vězení jim uložil i peněžité tresty a zákazy činnosti. Obžalovaní vinu odmítli, rozsudek není pravomocný. Speychal je obžalovaný i v hlavní kauze kolem ČKD Praha DIZ, v té soud dosud nerozhodl.