Ukrajinci nevěřili svým očím. Analytici varují před podceněním Severokorejců

Severokorejští vojáci se po boku Ruska nsplno zapojili do bojů proti Ukrajině. Jejich nasazení v Kurské oblasti však provází problémy – čelí vysokým ztrátám, jazykové bariéře i nedostatku zkušeností s moderními technologiemi, jako jsou například útoky dronů. Podle vojenských analytiků, které oslovil server Business Insider, se však pravděpodobně dokážou na nové podmínky brzy adaptovat.

Jednotky, které armáda KLDR poslala do Kurské oblasti, mají za sebou podle informací médií a zpravodajských služeb těžké týdny. Tomu nasvědčují například záběry, které zveřejnilo Rádio Svobodná Evropa v pondělí. Video ukazuje skupinu vojáků, na kterou udeřily ukrajinské síly. Mezi nimi se měli objevit i Severokorejci, píše Business Insider.

Na začátku týdne ukrajinští úředníci a vojáci popsali americkému listu The Washington Post, že se Severokorejci na bojišti pohybují na otevřeném prostranství ve velkých skupinách, což láká pozornost dronů. Vojáci KLDR si dle zjištění novinářů ani neuvědomili, že jsou bezpilotní letouny nebezpečné, a tak často utrpěli fatální zranění pod jejich nálety. Počínání Severokorejců ukrajinské vojáky zaskočilo. "Byli jsme velmi překvapeni, nikdy jsme nic podobného neviděli - čtyřicet až padesát lidí běžících přes pole. To je ideální cíl pro dělostřelectvo a operátory dronů Mavic. Rusy jsme nikdy takto běhat neviděli," prohlásil k tomu pro The Washington Post minulý týden ukrajinský velitel Boxer.

Podle zdroje z řad vysokých představitelů americké armády, který o situaci promluvil s agenturou Associated Press, by počet mrtvých a raněných vojáků KLDR nyní mohl čítat stovky.

Vojenští analytici řekli webu Business Insider, že ačkoli je nyní vzhledem k omezenému počtu dostupných informací obtížné situaci hodnotit, první zprávy o působení Severokorejců v Kurské oblasti je nepřekvapují. "Utrpěli zbytečné ztráty, protože se vrhli do boje bez patřičného výcviku," řekl k situaci bývalý důstojník americké námořní pěchoty a někdejší náměstek ministra obrany pro bezpečnostní záležitosti Asie a Tichomoří Wallace Gregson.

Drsné, ale nezkušené jednotky

O tom, že se severokorejské jednotky přesunuly na frontovou linii a aktivně se zapojily do bojových operací, promluvil v pondělí i mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Evans Revere, bývalý úředník amerického ministerstva zahraničí, který se v minulosti intenzivně zabýval otázkami Korejského poloostrova, uvedl, že ačkoli působí vojáci KLDR disciplinovaně a zdatně, nedostatek zkušeností s pozemním bojem a nepřipravenost na riziko, které ve válce přináší drony, se na nich značně podepisuje.

"Pokud budou v Kurské oblasti dál trpět ztrátami tímto tempem, velmi brzy budou potřebovat nové posily," poznamenal s tím, že zásadním problémem Severokorejců je také špatná komunikace a nepřipravenost na spolupráci s ruskými silami.

Nezkušení adepti do ruského "mlýnku na maso"

V sobotu ukrajinská rozvědka informovala o tom, že vojáci KLDR omylem zaútočili na vozy ruské armády, přičemž zabili osm vojáků. Na vině měla být jazyková bariéra, která způsobila, že si Korejci spletli spojence s Ukrajinci.

Podle Gregsona jsou Severokorejci součástí počátečních vln útoků, které obvykle tvoří nejméně vycvičené jednotky. Dalo se tak očekávat, že utrpí značné ztráty. "Je ale potřeba vnímat jejich zjevnou odvahu, odhodlání i oběť, kterou dávají válce, kterou si nevybrali a jež se odehrává daleko od jejich domova," dodává.

Podle Revera nebude trvat dlouho, než se vojáci KLDR naučí, jak vést válečné operace v novém prostředí. Přesto stále není jasné, zda zvládnou Rusové a Korejci na bojišti spolupracovat nebo jestli jsou jejich velitelé schopni je vést.

Britské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že ruské a severokorejské síly mají "téměř jistě" potíže se začleněním severokorejských jednotek do ruského způsobu velení a řízení.

Zatajování úmrtí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden obvinil ruskou armádu, že pálí obličeje severokorejských vojáků padlých v Kurské oblasti. Podle něj jde o další důkaz, že se Moskva snaží systematicky utajit přítomnost severokorejských vojáků na svém území.

Revere upozorňuje, že se Rusko tímto krokem pravděpodobně snaží zakrýt fakt, že nedokáže Ukrajinu porazit vlastními silami. Zároveň dodává, že Severní Korea je v Rusku často vnímána s despektem a stává se terčem posměchu.

Spotlight moment: Postříleli je i s Káťou v přímém přenosu, líčí válečný fotograf zážitky z Ukrajiny (celý rozhovor zde)