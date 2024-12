Asi nechápou, co se děje. Vojáci z KLDR šokovali Ukrajince, tohle prý nikdy neviděli

"Byl to bizarní zážitek. Poprvé jsem měl pocit, jako bych hrál počítačovou hru na jednoduchou obtížnost," popsal ukrajinský operátor dronu Artem situaci z tohoto víkendu, kdy útočil na tři severokorejské vojáky při jejich prvním větším výsadku v Kurské oblasti. Asiaté se na totiž na bojišti chovají odlišně než Rusové.

To, že se na poli v Kurské oblasti nepohybují Rusové, Ukrajinci hned poznali. Šlo totiž o velké skupiny vojáků, kteří běhali po otevřeném poli. Ruské jednotky se na rozdíl od Severokorejců obvykle pohybují v menších formacích a drží se blízko stromů, aby snížily šanci, že je zasáhne ukrajinská palebná síla. Navíc to vypadalo, že se tito vojáci vůbec nebojí nepřátelských dronů vznášejících se těsně nad jejich hlavami.

"Severokorejci běhají po polích a je jich spousta. Asi nechápou, co se děje," popsal velitel ukrajinské bezpilotní jednotky nasazené v Kurské oblasti, který vystupuje pod přezdívkou Boxer. "Nevím, jestli nechápou, co se děje, nebo jestli je tam Rusové takhle posílají schválně. To nedokážu říct," doplnil.

Velitel, který hovořil s deníkem The Washington Post pod podmínkou, že novináři zveřejní jen jeho přezdívku, aby mohl otevřeně mluvit o vojenských operacích, řekl, že jeho jednotka začala útočit v sobotu. V neděli pak Boxer zaznamenal další vojáky přesunující se stejným způsobem.

"Drony, dělostřelectvo a další zbraně je zasáhly, protože se pohybovali po otevřeném poli. Výsledek si dokážete představit," vysvětlil velitel. "Byli jsme velmi překvapeni, nikdy jsme nic podobného neviděli - čtyřicet až padesát lidí běžících přes pole. To je ideální cíl pro dělostřelectvo a operátory dronů Mavic. Rusy jsme nikdy takto běhat neviděli," dodal.

Ukrajinský operátor útočného dronu vystupující jako Artem popsal, že viděl tři skupiny lidí o asi 30 až 40 lidech, kteří mířili k Ukrajině z frontové linie uvnitř Ruska. Někteří nesli podle ukrajinského vojáka batohy, které vypadaly, že jsou naložené municí a zásobami. Jiní zase přenášeli zbraně.

"Okamžitě jsme jejich směrem vyslali drony, bombardéry - vše, co dokáže létat," řekl Artem s tím, že vojáci před drony neutíkali, místo toho na ně stříleli. "Jiní pokračovali v pohybu a mnoho z nich jsme zabili. Liší se od Rusů, kteří se naučili před drony utíkat nebo se schovávat a střílet na ně jen z úkrytu. Severokorejci prostě střílejí bez rozmyslu," pokračoval operátor dronu.

Při jednom útoku Artem létal s dronem v noci, když identifikoval tři vojáky podle jejich tepelných stop na termokameře. On a jeho spolubojovníci očekávali, že zabijí jen jednoho - ale protože zbylí dva nereagovali dostatečně rychle, zasáhli i je.

Ukrajinský voják Oleksandr, který dohlíží na průzkum v Kurské oblasti, řekl, že záběry, na kterých je vidět, jak se vlny vojáků chovaly, "jsou sice důležité", ale stále jsou jen "nepřímým důkazem toho, že jde opravdu o Severokorejce, a ne o Rusy".

Na jednom z videí, které se objevilo na sociální síti Telegram a které prozkoumal The Washington Post, to vypadá, že Rusové a severokorejský voják sedí ve vojenském zákopu a popisují útok dronem. "Možná bychom ho měli zabít a sebrat mu pušku?" říká jeden z vojáků rusky a směje se.

Poté začne o útoku hovořit voják mluvící severokorejským dialektem. "Ten dron… ten dron prostě letí dál!" říká. Dva zbylí vojáci poté navzájem napodobují zvuky dronu. "Přesně tak - jako 'bam baaaaam!'," vtipkuje jeden z nich.

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov informoval o prvních střetech mezi severokorejskými a ukrajinskými silami minulý měsíc, ale neuvedl podrobnosti o obětech. Američtí představitelé tvrdí, že Rusko nasadilo v Kurské oblasti přibližně osm tisíc Severokorejců. Ukrajina uvedla, že jejich počet se pohybuje kolem jedenácti tisíc.

Nejméně 30 severokorejských vojáků, kteří operují jako posila ruských sil ve válce na Ukrajině, bylo zraněno nebo zabito v ruské Kurské oblasti tento víkend, uvedly v pondělí ukrajinské úřady. Jde o významný zlom po měsících spekulací o tom, jakou roli mohou hrát vojáci Pchjongjangu ve válce.

Podle Bílého domu byli severokorejští vojáci přesunuti do předních linií, aby se aktivně zapojili do bojových operací, řekl mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. "Jejich nasazení je významným vývojem války, který signalizuje zoufalství ruského prezidenta Vladimira Putina," uzavřel.

