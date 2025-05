Klasičtí pivaři vymírají. Nealko vydělává pivovarům překvapivě velké peníze

Již zhruba každé desáté pivo vypité v Česku je nealkoholické a nejčastěji v nějaké ochucené verzi. Výroba a odbyt nealkoholických piv strmě rostou, loni jich tuzemské pivovary uvařily a namíchaly 1,6 milionu hektolitrů. Je to pro ně výhodné. Státu z něj, na rozdíl od klasického piva obsahujícího alkohol, neodvádí spotřební daň.

Staří konzervativní pivaři vymírají, nastoupila generace, pro kterou není hitem ležák, ale pivo s nižším obsahem alkoholu. Ideálně úplně bez alkoholu a pokud možno "navoněné" nějakou příchutí po smíchání s limonádou či ovocnou šťávou.

"Nealkopivaři" tak společně s růstem exportu zachraňují celkovou pivní výrobu v Česku. Bez těchto dvou vlivů by výstav tuzemských pivovarů místo mírného nárůstu klesal. Vítaným efektem pro výrobce je i skutečnost, že stát u piva, pokud obsahuje do půl procenta alkoholu, nevybírá spotřební daň. Ta sice tvoří například u půllitru klasické desítky pouze 1,60 koruny, ovšem při vysokých objemech prodaného množství to znamená pro největší pivovary roční daňovou úsporu v řádu milionů korun.

I tak ale česká domácí spotřeba veškerého piva loni klesla o dva litry na 126 litrů na hlavu. Samotné nealko pivo, ať už v klasické, nebo častěji ještě spíš v ochucené verzi, naopak rapidně roste. Meziročně o 14 procent. Před pěti lety dosahovala roční spotřeba přes milion hektolitrů, loni přes 1,6 milionu. To je zhruba 320 milionů nealko piv. Drtivá většina putovala na domácí trh.

Nealko pivo už výrobci dávno neprezentují jako pití pro řidiče, což byl prapůvod jeho výroby. Dnes řidiče v reklamách nahradily partičky rozesmátých cyklistů, vodáků či turistů… "Postupná změna životního stylu, stále častěji jezdíme autem, rostoucí obliba zejména u mladší generace, staří klasičtí pivaři vymírají," popisuje důvody masivního zájmu o nealko piva ekonom Tomáš Maier z České zemědělské univerzity Praha.

"Loni tvořilo nealko pivo už téměř desetinu celkového výstavu tuzemských pivovarů pro český trh," přizvukuje výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.

A Zdeněk Kovář, mluvčí Plzeňského Prazdroje - největší pivovarnické skupiny u nás a největšího výrobce nealko piv -, připomíná, že tahle kategorie roste nejen v regálech obchodů, ale i v čepované verzi v hospodách. Češi loni v hospodách a restauracích vypili celkem 24 milionů půllitrů čepovaného Birellu.

"Tahounem mezi nealkoholickými pivy jsou ochucené varianty, což se v roce 2024 propsalo do rostoucí spotřeby čepovaných nealko piv. Nejlépe si v tomto směru loni vedl ochucený Birell, jehož prodeje v hospodách a restauracích meziročně posílily o více než šest procent," uvedl Kovář.

O utěšeně rostoucím nealko pivu však mluví prakticky všechny pivovary. Nejen ty velké, ale i střední a menší - včetně budějovického Samsona, který vyrábí zakladatele celé téhle kategorie - značku Pito, známou už z doby socialismu. Pito (ze slov pivo-auto) tady vzniklo právě před půl stoletím.

Ekonom Maier připomíná i zmíněnou daňovou výhodu - nealko piva a částečně i radlery s polovičním obsahem alkoholu znamenají pro pivovary vítané ekonomické přilepšení. "Když se podíváme, tak ceny v obchodech jsou často i vyšší než ceny desítek, takže profitabilita je tam vysoká. Je to ekonomicky hodně zajímavý segment," připomíná Maier.

Náklady na samotnou výrobu ale nemusí být vždy v porovnání s klasickým pivem nižší. Pivovar možná ušetří na surovinách, zvlášť když zhruba polovinu obsahu tvoří limonáda nebo ovocné šťávy. Na druhé straně některé technologie na omezení obsahu alkoholu nejsou úplně levné a tato piva procházejí také důkladnější pasterizací.

Náklady na výrobu nejsou nízké zejména pro menší objemy, které vaří minipivovary. I pro ně se ovšem nealko pivo stává stále víc nezbytným doplňkem portfolia klasických piv a pivních speciálů.

"Kdybych tu dnes neměl na čepu nealko pivo, tak si spousta lidí bude ťukat na čelo. Před deseti lety by je to naopak udivilo," svěřil se Aktuálně.cz spolumajitel Pivovarského dvora Zvíkov a prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.