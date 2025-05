Trump za týden hrozí "celní atomovkou" pro EU. Ekonom vysvětluje, co bude následovat

"To, co teď říká Donald Trump, to není vyhlášení cel, to je jenom vyjednávací taktika," říká ekonom Petr Bartoň. Podle něj jde o poslední výstřel, kdy "zastrašuje protivníka", a pravděpodobnost zavedení 50% cla pro Evropskou unii od začátku června je mizivá.

19:34 Spotlight News - Petr Bartoň. | Video: Tým Spotlight