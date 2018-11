Šéf Nejvyššího soudu USA se ohradil proti Trumpovi. Neexistují Obamovi soudci, řekl

Šéf devítičlenného sboru Nejvyššího soudu USA John Roberts se veřejně ohradil proti označení Obamův soudce, který americký prezident Donald Trump použil na adresu soudce, který rozhodl proti jeho opatřením v migrační politice. Robert zdůraznil, že neexistuje nikdo jako Trumpův soudce či soudce někdejšího prezidenta Baracka Obamy, neboť justice je nezávislá. Prezident na kritiku reagoval tím, že Obamovi soudci skutečně existují a mají zcela odlišný názor než ti, kteří mají na starosti bezpečnost země.

Roberts, kterého do funkce navrhl bývalý republikánský prezident George Bush mladší, trvá na tom, že justice je nezávislá a že soudci nikomu nepatří. "Nezávislé soudnictví je něco, za co bychom měli být vděční," uvedl v prohlášení. Americká média k Robertsově vyjádření poznamenala, že je to vůbec poprvé, kdy se vyjádřil kriticky vůči Trumpovi.

Roberts reagoval na Trumpovu kritiku kalifornského federálního soudce Jona S. Tigara, který v úterý dočasně zablokoval prezidentovo nařízení, podle kterého by nemohli získat azyl ti migranti, kteří do USA vstoupí z Mexika nelegálně. Trump po vynesení verdiktu Tigara označil za Obamova soudce.

Na Robertsovo prohlášení, ve kterém odmítl nálepkování soudců, Trump na twitteru odpověděl několika příspěvky. "Je mi to líto, hlavní soudce Johne Robertsi, ale opravdu máte Obamovy soudce. A oni mají velmi rozdílný názor než lidé, kteří mají na starosti bezpečnost naší země," napsal Trump.

Prezident v dalších tweetech zpochybnil nezávislost celého devátého soudního obvodu, ke kterému patří i Tigar. Naznačil také, že devátý obvod, který zahrnuje celý západ USA včetně Aljašky a Havaje, je příliš veliký, takže by se mohl rozdělit na dva až tři obvody.