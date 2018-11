Soud dočasně zablokoval Trumpovo nařízení o získávání azylu

Americký federální soud v úterý dočasně zablokoval nařízení prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by nemohli získat azyl ti migranti, kteří do USA vstoupí z Mexika nelegálně. Informovala o tom agentura AP. Nařízení Trump podepsal počátkem listopadu v reakci na takzvané karavany migrantů, ve kterých lidé putují ze Střední Ameriky přes Mexiko k americké hranici ve snaze požádat v USA o azyl.

Žalobu na Trumpovo opatření podaly Americká unie občanských práv (ACLU) a Středisko pro ústavní práva (CCR), podle kterých americké právo umožňuje podat žádost o azyl každému bez ohledu na to, jak se do země dostal.

Soudce Jon S. Tigar ze San Franciska se po vyslechnutí argumentů obou stran rozhodl nařízení z 9. listopadu dočasně zablokovat. Pokud soud nerozhodne jinak, mělo by jím vydané opatření platit tři měsíce.

Trump dlouhodobě tvrdí, že azylová politika Spojených států každý rok do země přiláká tisíce migrantů z Latinské Ameriky. K hranicím USA v současné době míří s vidinou lepšího života v USA několik tisíc lidí jako součást takzvaných karavan migrantů. Zhruba 3000 jich už dorazily do mexické Tijuany, která leží poblíž americké hranice. Na americké straně hranice na běžence čeká armáda, s jejíž pomocí slíbil Trump imigranty zastavit a nevpustit do USA.