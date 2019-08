Šance, že Británie opustí EU s dohodou se zvyšuje, oznámil na summitu G7 Johnson

Šance, že se Británii nakonec podaří Evropskou unii opustit na základě dohody, se zvýšila. Řekl to v neděli britský premiér Boris Johnson, který se v jihofrancouzském letovisku Biarritz účastní summitu skupiny vyspělých ekonomik G7. V posledních dnech, kdy mimo jiné navštívil německou kancléřku a francouzského prezidenta, Johnson prý zaznamenal změnu nálady v EU.

Nový britský premiér hodlá Spojené království z Evropské unie vyvést na konci října a varoval, že tak hodlá učinit, ať už se mu s Bruselem podaří uzavřít dohodu či nikoli. Tento týden jednal v Berlíně s Angelou Merkelovou a v Paříži s Emmanuelem Macronem, v neděli na okraj summitu G7 v Biarritzu hovořil i s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Johnson od svých unijních partnerů žádá, aby z dohody vyjednané jeho předchůdkyní Theresou Mayovou zmizela takzvaná irská pojistka, která má zabránit vzniku přísných kontrol na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království.

V neděli v Biarritzu Johnson řekl, že záleží nyní na Evropské unii, zda bude brexit bez dohody či s dohodou. Jednání o případné dohodě budou podle něj ale "riskantní". "Důležité je, abychom se připravili na to, že odejdeme bez dohody," dodal premiér.

Johnson jednal mimo jiné s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který mu přislíbil po brexitu "opravdu velkou" obchodní dohodu. Zatímco šéf Bílého domu uvedl, že jednání o ní mohou být rychlá, podle Johnsona tak snadná být nemusí. "Že by to mělo trvat roky a roky, to bych přeháněl. Ale udělat to všechno během jednoho roku, to bude těsné," řekl Johnson.