Macron trvá na brexitu s irskou pojistkou, Johnson mluvil o jiných "řešeních"

V příštích 30 dnech nelze najít novou brexitovou dohodu, která by se výrazně lišila od té stávající. Její základní pilíře včetně tzv. irské pojistky jsou nepostradatelné, protože toto opatření garantuje stabilitu v Irsku a celistvost jednotného trhu Evropské unie. S tímto vzkazem francouzský prezident Emmanuel Macron přijal v Paříži britského premiéra Borise Johnsona. Ten prohlásil, že unijní trh lze ochránit i bez současné irské pojistky obsažené v návrhu brexitové dohody.

Macron svými slovy reagoval na středeční vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, podle které náhradu za pojistku lze možná nalézt i během třiceti dnů.

Výrok byl některými britskými médii interpretován jako ústupek Johnsonovi, který požaduje odstranění pojistky z dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Merkelová ovšem hovořila o nahrazení pojistky v rámci jednání o budoucím vztahu Británie s EU. Tedy o postupu, který je zakotven v samotné "rozvodové" dohodě, již britský parlament opakovaně odmítl.

"V příštích 30 dnech nenajdeme novou dohodu, která by se výrazně lišila od té existující," řekl Macron v Elysejském paláci před společným obědem s britským premiérem. Německá kancléřka podle francouzské hlavy státu pouze dávala najevo, že zbytek EU potřebuje urychlené vyjasnění britských plánů.

"Myslím, že toto se shoduje také s cílem premiéra Johnsona. Nikdo nebude s hledáním správného řešení čekat do 31. října," uvedl Macron.

Podle Johnsona jsou způsoby, jak irskou pojistku učinit nepotřebnou, k dispozici už nyní. Britský premiér hovořil o blíže nespecifikovaných "technických řešeních" a uvedl, že jej středeční setkání s Merkelovou povzbudilo.

Johnson zopakoval, že Británie musí Evropskou unii opustit v aktuálním termínu, tedy 31. října, do něhož zbývá 70 dní. Podle šéfa britské vlády oboustranně přijatelné dohody stále lze docílit. "Pojďme brexit dokončit, rozumně a pragmaticky, v zájmu obou stran," prohlásil.

Za současné situace, v níž obě strany již několik týdnů opakují vzájemně neslučitelná stanoviska, však narůstá pravděpodobnost britského odchodu bez dohody. Podle Macrona se Francie aktivně připravuje na všechny varianty, avšak jedině Britové mohou rozhodnout, jakým způsobem z EU vystoupí. "Nebude to naše volba," řekl Macron o možném tvrdém brexitu.

Podle komentátorů se takto francouzský prezident zapojil do probíhajícího "svalování viny" kolem hrozícího brexitu bez dohody. "Stejný přístup jako Merkelová. Všechno je to o tom vyhnout se odpovědnosti za 'no-deal', pokud by na něj došlo," napsal na Twitteru reportér agentury AFP Adam Plowright.

"A když Johnson v reakci ujišťoval, že to nebude on, kdo obnoví hranici (mezi Irskem a Severním Irskem), vyvolává to silný pocit, že už jsme svědky hledání viníka za 'no-deal'," komentoval zase zpravodaj webu Politico v Británii Charlie Cooper.

Premiér Johnson před nástupem do čela vlády řekl, že pravděpodobnost brexitu bez dohody je "milion ku jedné". Bývalý ministr pro brexit David Davis ji ale ve čtvrtek v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC odhadl na "padesát na padesát". Zároveň však odmítl předpovědi o vážných komplikacích tohoto scénáře, jak je o víkendu popsal list The Sunday Times na základě uniklé vládní analýzy.