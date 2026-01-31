Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ficův poradce Lajčák končí. Vaz mu nakonec zlomily Epsteinovy spisy

ČTK

Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, končí v sobotu ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak jen pár hodin poté, co se jméno exministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech ohledně odsouzeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, o čemž informoval server deníku Sme.

Končící poradce slovenského premiéra Miroslav Lajčák na archivním snímku.
Končící poradce slovenského premiéra Miroslav Lajčák na archivním snímku.Foto: Reuters
Reklama

Lajčáka, který obsah zpráv odmítá, slovenská opozice vyzývala k odstoupení či odvolání, což Fico dosud odmítal a dnes kritizoval opozičního lídra.

Server 360tka zveřejnil část konverzace, v níž Epstein údajně Lajčákovi nabízí ženy a ten se snaží zprostředkovat setkání Fica s krajně pravicovým americkým ideologem Stevem Bannonem. Lajčák autenticitu zpráv popřel. "Neorganizoval jsem žádné setkání pro premiéra. Ženy nikdy nebyly součástí naší komunikace. Absolutně nikdy," odpověděl Lajčák serveru.

Související

Podle Sme ze zveřejněné komunikace se zdá, že Epstein s Lajčákem komunikoval intenzivně a důvěrně. Častým tématem jejich rozhovorů byly dívky, dodal list.

Nově zveřejněné dokumenty zároveň podle Sme ukazují, že Epstein měl vazby na Slovensko dlouho před zveřejněnou komunikací s Lajčákem. Již v roce 2004 zřídil účet pro slovenského občana.

Reklama
Reklama

Předseda opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka dnes vyzval Lajčáka, aby odstoupil z funkce poradce premiéra. "Po dnešku neexistuje jiná možnost, než aby Lajčák okamžitě odstoupil z funkce poradce premiéra, a pokud tak neučiní, Robert Fico ho musí okamžitě odvolat. Vyzývám je, aby okamžitě převzali odpovědnost za toto odporné selhání, které poškozuje reputaci Slovenska v zahraničí," napsal Šimečka na sociálních sítích. K Lajčákově rezignaci vyzvala také poslankyně opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) Martina Holečková.

Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
V 80. letech minulého století si finančník Jeffrey Epstein podmanil bohaté a slavné okázalými večírky i lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva svých klientů ve výši stovek milionů dolarů.Foto: Reuters

Denník N o pár hodin později uvedl, že Lajčák končí a Fico jeho rezignaci přijme. "Miro (Lajčák) opět prokázal, že je skvělý diplomat, a já přijímám jeho nabídku ukončit naši spolupráci. (...) Je zvláštní, že podobná symbióza mezi médii, opozicí a vládními stranami neexistuje v rodině mladého (Michala) Šimečky, který svým podvodem s dotacemi na slovenské a evropské úrovni představuje pro naši zemi mnohem větší reputační riziko než obyčejný post poradce premiéra," citoval Denník N Ficovo vyjádření.

Související

Fico loni v listopadu prohlásil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina odvolat nehodlá. Slovenská média dříve uvedla, že Lajčák komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností.

Ministerstvo spravedlnosti USA tento pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Reklama
Reklama

Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu. Kauza způsobila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě potíže. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Novinář Radek Bartoníček přichází s novým videopořadem.
Novinář Radek Bartoníček přichází s novým videopořadem.
Novinář Radek Bartoníček přichází s novým videopořadem.

TEČKA Radka Bartoníčka: Pokrytectví má jméno Babiš a Okamura

Aktuálně.cz přichází s novým videopořadem, ve kterém se vám budu snažit pravidelně přibližovat nejen politické dění tak, jak ho zažívám mnohdy z bezprostřední blízkosti. Své povídání budu doplňovat videoukázkami, z nichž jsem mnohé sám natočil. Jako reportér se pohybuji často v terénu, ať už v Poslanecké sněmovně, v budově vlády, mezi lidmi na demonstracích nebo při cestách po naší zemi.

Reklama
Ljubomir Mikalo, přezdívaný Baťa
Ljubomir Mikalo, přezdívaný Baťa
Ljubomir Mikalo, přezdívaný Baťa

Prosil jsem syna, aby nešel do války. Nakonec jsme šli oba, vypráví ukrajinský hrdina

„Sliboval jsem manželce, že se vrátím,“ říká Ljubomir Mikalo, přezdívaný Baťa, nový ukrajinský hrdina, otec tří dětí a dědeček. Dobrovolně bojuje od začátku války. Loni strávil v obklíčení za nepřátelskými liniemi 42 dnů ve sklepě s mrtvými spolubojovníky i padlými nepřáteli. Za svůj výkon získal od prezidenta Zelenského nejvyšší vojenské vyznamenání – Hrdina Ukrajiny.

Reklama
Reklama
Reklama