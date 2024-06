Rusové "experimentují". Na bombardovaném Krymu rozmístili novou nevyzkoušenou zbraň

Rusové, kteří už třetím rokem vedou válku proti Ukrajině, přesunuli na anektovaný poloostrov Krym nový systém protivzdušné obrany S-500. Tvrdí to Kyjev, který upozorňuje, že zbraň ještě není dostatečně ozkoušená v boji. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov ji označil za "experimentální". Moskva se k tvrzení druhé strany konfliktu nevyjádřila.

Podle časopisu Newsweek, který se odkazuje na Budanovovo vyjádření, má jeden z nejmodernějších ruských systémů chránit Kerčský most, na nějž Ukrajinci opakovaně útočí. Moskva Krym anektovala v roce 2014. Most, známý také jako Krymský, otevřela o pět let později.

"Rusové posilují svůj systém protivzdušné obrany. Je to zcela zřejmé a pochopitelné. Objevily se nejnovější prvky S-500. V zásadě to bude jejich experimentální rozmístění, ale už na Krymu jsou," citoval Budanova server The Kyiv Independent.

Kerčský most představuje spojnici mezi Krymem a ruskou pevninou, přes kterou Rusové posílají do války zbraně a zásoby. Britský web The Independent minulý měsíc s odvoláním na ukrajinskou bezpečnostní poradenskou společnost Molfar uvedl, že most již přestali používat k dodávkám vojenské techniky.

Americký Institut pro studium války v pátek napsal, že zacílení Ukrajinců na protivzdušnou obranu na Krymu donutilo Rusy přemístit zbraně, aby chránili své základny a infrastrukturu. Upozornil, že "další ukrajinské údery proti prostředkům protivzdušné obrany mohou učinit poloostrov neudržitelným jako základnu pro ruskou armádu". Bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges je dlouhodobě přesvědčen, že právě Krym je rozhodujícím územím války. Uvedl to v březnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Podle týdeníku Newsweek není známo, kolika systémy S-500 Moskva disponuje. V minulosti ale uvedla, že v roce 2025 očekává jejich sériovou výrobu. Zprávy ruských médií z podzimu 2021 naznačovaly, že první takový komplex Rusové rozmístili v okolí Moskvy.

Ruský generálmajor Sergej Babakov v minulosti informoval, že hlavním úkolem S-500 je ničení raket středního doletu, ale v případě nutnosti má sestřelovat i mezikontinentální rakety v konečné fázi jejich letu. Cílem je také ničit hypersonické zbraně, tedy takové dosahující přinejmenším pětinásobku nadzvukové rychlosti, a to i v "blízkém" vesmíru. "Lze s jistotou říci, že nic obdobného prostě neexistuje," prohlásil v roce 2021 o nové zbrani.

Hlavní analytik Haagského centra pro strategická studia Paul van Hooft pro Newsweek uvedl, že ochrana Kerčského mostu je pro Rusko prioritou. Rozmístění raketových systémů země-vzduch S-500 by podle něj také mohlo být dočasným řešením ztrát starších zařízení S-300 a S-400. Ukrajinská armáda naposledy minulou středu hlásila zasažení tří systémů S-300 a S-400 na Krymu.

Časopis Forbes minulý týden podotkl, že Rusko sice stále disponuje více než 50 bateriemi S-400, ale pokud nedokážou odolat raketovým útokům nepřítele, ukazují se jako nedostatečné.

