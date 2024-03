Americký generál: Putin prohrává bitvu o Černé moře. Na Krymu se není kde schovat

Úspěšný víkendový útok Ukrajinců na další dvě ruské lodě kotvící v Sevastopolu na Krymu jen potvrzuje, že Kreml prohrává bitvu o Černé moře. Bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz upozorňuje, že chytré údery Ukrajinců na anektovaném poloostrově mění charakter námořní války.

Na začátku března Ukrajinci zničili nejmodernější ruskou hlídkovou loď Sergej Kotov. Další velký úder přišel jen necelé tři týdny poté. V noci na neděli se v Sevastopolu, hlavním sídle ruské Černomořské flotily, ozvala série hlasitých výbuchů. Ukrajinská armáda zasáhla dvě výsadková plavidla a bombardovala také komunikační středisko ruského námořnictva. Rozsah jejich poškození zatím není známý.

Kyjev podle amerického generála Bena Hodgese systematicky pracuje na tom, aby se sevastopolský přístav a celý anektovaný Krym stal pro Rusy neudržitelný. A na rozdíl od nedávných neúspěchů na Donbasu je v tom velmi úspěšný. Používá k tomu speciální síly, námořní i vzdušné drony, sabotáže a útoky přesnými střelami. "Neustálá eroze radarů, velitelství i systémů protivzdušné obrany a skutečnost, že na Krymu se není kam schovat, jej činí velmi zranitelným," vysvětluje redakci Hodges.

Ukrajinské letectvo podle médií použilo k útoku britsko-francouzské střely s plochou dráhou letu Storm Shadow, nazývané ve Francii SCALP. Zničení výsadkových lodí je podle Hodgese důležité, protože snižuje schopnost ruských sil přesouvat se po Azovském a Černém moři.

Výsadkové lodě Jamal a Azov, které Ukrajinci poškodili, jsou dlouhé více než 110 metrů a slouží například ke kladení námořních min nebo přesunu vojáků i těžké techniky. "Azov pojme deset tanků T-55 a čtyřicetičlennou posádku. Loď dokáže přepravit 650 tun nákladu na vzdálenost více než 7500 kilometrů a umí plout ve všech nezamrzajících mořích a oceánech bez omezení," popsal server Ukrajinska pravda.

Most vedoucí nikam

Ruská Černomořská flotila od začátku války po ukrajinských úderech přišla o třetinu svých plavidel. "Když k tomu připočteme přesné útoky Ukrajinců, tento fakt v kombinaci se zabráněním vstupu dalších ruských lodí do Černého moře ze strany Turecka mění charakter námořní války, i když Ukrajina vlastní tradiční hladinové loďstvo ani nemá," podotýká americký generál ve výslužbě. Jedinou fregatu Hetman Sahajdačnyj potopila ukrajinská armáda v přístavu v Mykolajivu raději sama, aby se nepoškozená nedostala do rukou nepřítele.

Hodges je dlouhodobě přesvědčen, že právě Krym, anektovaný Kremlem před deseti lety, je rozhodujícím územím války. "Pokud Rusové nedokážou tyto údery zastavit, pochopí, že na Krymu už nemají útočiště a nemůžou odtud vést válku. V takovém případě se Kerčský most v podstatě stane mostem vedoucím nikam," míní.

Známý estonský válečný bloger Artur Rehi se domnívá, že si Ukrajinci útoky v Černém moři v posledních týdnech a měsících chystají půdu pro úder právě na Kerčský most, spojující Krym s ruskou pevninou. "Pravděpodobně se na to připravují. Ruské lodě stráží Kerčský most, ale jsou bezbranné proti námořním dronům," soudí Rehi s odkazem na březnový útok Ukrajinců na ruskou loď Sergej Kotov.

Inspekce Sergeje Šojgua

Hodges se domnívá, že ukrajinská armáda Kerčský most jednou zničí. Útok, jak říká, spustí, až bude cítit, že nastal vhodný čas, a bude mít odpovídající sílu a plán, jak Rusy oklamat. "Víkendové údery jen ukazují, jak moc je most zranitelný a často uzavřený pro dopravu," dodává.

Ukrajinské útoky v Sevastopolu se odehrály jen týden poté, co zdejší sídlo ruské Černomořské flotily navštívil ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Blízký spolupracovník prezidenta Vladimira Putina tam paradoxně coby prioritní cíl stanovil obranu proti úderům ukrajinské armády.

Americký generál v této souvislosti připomíná, že tak ničivý útok Ukrajinců brzy po Šojguově inspekci bude mít vliv na morálku ruského námořnictva. "Rusové bitvu o Černé moře zcela určitě prohrávají. Jejich jedinou nadějí je, že Západ přestane Ukrajině poskytovat zbraně, jako jsou střely s plochou dráhou letu Storm Shadow, nebo Kyjevu nikdy nepošle rakety Taurus a ATACMS s doletem 300 kilometrů," uzavírá.

Video: Záběry ukrajinského útoku na ruskou loď Sergej Kotov (5. 3. 2024)