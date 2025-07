Jak se nenechat napálit na dovolené v Itálii? Přečtěte si tipy a triky, jak ušetřit

V dalším díle seriálu Léto s Aktuálně se podíváme na to, jak ušetřit během dovolené v Itálii. Shrnujeme nejdůležitější tipy a triky, jak se vyhnout turistickým pastem a jak zaplatit méně na vstupenkách, dopravě i jídle.

Kultura

Než pojedete do jakéhokoliv města v Itálii, udělejte si nejprve průzkum na internetu. U řady památek je třeba koupit si lístky dopředu. Zkuste vše kupovat na oficiálních webech, lístky jsou tam nejlevnější.

Dávejte si pozor na veškeré přeprodeje, může se jednat o podvod. Kvůli černému byznysu se vstupenkami do římského Kolosea muselo město zavést přísná pravidla. Lístek se kupuje online na jméno, a pokud u sebe nemáte na místě doklady, dovnitř se nedostanete. Na obdobně exponované památky se dostavte vždy včas.

Tip: Vždy první neděli v měsíci jsou italská státní muzea a galerie zdarma, připravte se ale na fronty. Řada velkých měst také nabízí kumulativní vstupenky na několik památek za zvýhodněnou cenu, mezi nimi Řím, Benátky nebo Florencie.

Do většiny kostelů v Itálii (včetně Vatikánu) je vstup zdarma. Dopředu si ale zkontrolujte jejich otevírací dobu, z nepochopitelného důvodu praktikují siestu. Taky si dejte pozor na to, jak budete oblečení. V minisukni nebo tílku na ramínka se daleko nedostanete. Především v bazilice svatého Petra probíhá kontrola a mohlo by se vám stát, že poté co vystojíte dlouhou řadu, vás pošlou kvůli nevhodnému oblečení pryč. Nejjednodušší radou je vzít si do kabelky šátek a tím se před vstupem zahalit.

Jídlo

Pokud si chcete užít lokální atmosféru, doporučujeme vám navštívit trhy. A to nejen ty venkovní, ale především kryté. Právě sem chodí nakupovat a jíst místní. V tzv. mercato koupíte čerstvou zeleninu, ryby, ovoce nebo sýry z lokální produkce. Na krytých trzích se často nachází stánky s jídlem nebo restaurace.

V klasických restauracích buďte připraveni zaplatit "coperto" - tedy fixní dýško, které najdete na účtu. Trošku levnější než "ristorante" bývají tzv. trattorie. Jaký je mezi nimi rozdíl? V podniku typu trattorie byste měli najít větší výběr místních jídel s důrazem na použití lokálních surovin, menu se i díky tomu může během roku výrazně měnit.

Michaela Váňová Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).

Nebojte se zkoušet nové chutě - Itálie má hodně co nabídnout! Každý region a město má nějaký typický pokrm. Spousta dobrot se prodává i v barech nebo jako fastfood.

Pití

Jestli něco patří k Itálii, tak je to káva, kterou Italové srkají u barového pultu od rána do večera. Většina místních si kávu dopřeje "na stojáka" u baru. Taky proto, že stojí míň, než když si s ní sednete. To stejné platí i u zmrzliny nebo drinků.

Ulice jsou lemované fontánkami (fontanelle) s pitnou vodou. Nebojte se a klidně si napusťte lahev. Především v létě, kdy je celá země sužována horkem, je pitný režim důležitý. V případě nouze by vám sklenici vody měli dát i v baru nebo restauraci, také by vás měli bezplatně pustit na záchod. Ne všude jsou tato pravidla ale dodržovaná. V případě nutnosti si dejte kafe nebo něco malého na baru.

Tip: V Římě existuje dokonce aplikace Fontanelle, která vám najde nejbližší fontánky v okolí.

Hygiena

Italové jsou známí svojí elegancí a stylem, ne všude ale hygienické standardy splňují to, na co jsme zvyklí v Česku. Klasikou může být chybějící toaletní papír, mýdlo nebo špinavé toalety i v relativně luxusní restauraci.

Policie a pokuty

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu turistů zavádějí některá italská města přísnější pravidla. Někde se nesmí jíst svačina na ulici, jinde se můžete dostat do potyčky se strážci zákona kvůli konzumaci piva. Obecně je dobré si destinaci předem trošku proklepnout na internetu.

Kuriozita: Kvůli četným úrazům se ve skalnaté pobřežní oblasti Cinque Terre rozhodli pokutovat všechny turisty v žabkách a sandálech.

Doprava

Itálie je dobře propojená silnicemi i železnicemi, v rámci dovolené se tedy můžete přemisťovat pomocí MHD či vlakem. Je to určitě levnější varianta než taxík. Připravte se rovnou na zpoždění, především MHD ve větších městech nefunguje dobře. Nejspolehlivější variantou bývá metro.

Obecně platí, že čím víc jste na jihu, tím méně se můžete na nějaký jízdní řád spolehnout. Nedělejte si z toho hlavu a berte jej jako orientační. Nebo choďte pěšky. V případě, že budete využívat vlaky, označte si lístek před nástupem.

Taxi

V Itálii neexistují služby typu Uber nebo Bolt, taxikáři musí mít velice drahou licenci a skládají zkoušky. To se logicky promítá do ceny služeb. Pokud taxi chcete použít, sjednejte si cenu hned při nástupu.

Pouliční prodejci a podvodníci

Mezi nejotravnější zážitky z Itálie patří pouliční obchodníci, co se vám snaží něco vnutit. Pokud netoužíte po bezcenných cetkách, ani se s nimi nedávejte do hovoru. Také nevěřte, že vám dají něco zdarma.

Turistické pasti

Ne vždy je jednoduché rozlišit turistická místa od těch lokálních. Obecně platí, že najíst se dobře můžete skoro kdekoliv. Ale, zcela logicky, pokud je menu přeložené do deseti jazyků, je větší pravděpodobnost, že tam místní nezabloudí. Čím blíž budete hlavnímu náměstí, tím je vše dražší. Většinou stačí zajít o ulici nebo dvě dál, vaší peněžence se výrazně uleví.