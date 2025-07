Politická šikana: Cena Okamury prudce stoupá, Pazderková jako "krotitelka" kritiků

Volby do Poslanecké sněmovny jsou za dveřmi. Někomu se zatím v kampani daří lépe a někomu hůře. Zatímco SOCDEM už žádnou kampaň nejspíše ani nerozjede, Petr Fiala společně s Ivou Pazderkovou objíždí Česko. Pozadu nejsou ani Starostové či Piráti. Co nám říkají nejnovější průzkumy a pro koho to zatím nevypadá dobře? To a mnohem více probíráme v osmé epizodě podcastu Politická šikana.

Politická šikana - 8. díl | Video: Michaela Nováčková, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál