"Západ nás nenávidí." Putin nastartoval převýchovu mladých Rusů, učí se jeho způsobům

Nedokážu uvěřit, že Ukrajinci zabíjejí své lidi, říká přesvědčivě v rozhovoru pro deník The Washington Post pětadvacetiletá ruská influencerka Maryana Naumovová. V ruské státní televizi má svůj pořad, v němž pomáhá tlačit kremelskou válečnou mašinérii. Mladé lidi ve svém věku učí, jak nenávidět Ukrajince.

Naumovová pravidelně vystupuje na mládežnických fórech, univerzitách a v diskusních pořadech po celé zemi. Patří k tisícům mladých Rusů, kteří přijali kremelskou propagandu za svou vlastní.

Na svých platformách, kde má přes 80 tisíc sledujících, například v minulosti informovala o ruském obléhání Mariupolu, během kterého bez důkazů tvrdila, že ukrajinské síly útočily na civilisty. "Bylo to pro mě nepochopitelné," připomíná její slova The Washington Post.

Zhruba sedm z deseti z Rusů ve věku 18 až 24 let podle srpnového průzkumu ruské nezávislé agentury Levada podporuje válku na Ukrajině. Přibližně stejný počet mladých pak uvádí, že dění v napadané zemi tak nesleduje a nemá na něj názor. To se však Kreml snaží změnit.

Stejně jako se ruská Státní duma v poslední době zaměřila na ženy a jejich roli ve společnosti, mnohem více upírá také pozornost na mládež.

"Kreml zavedl militaristické programy ve školách a rozpoutal vlnu 'hyper' vlastenecké propagandy. Tisíce mladých lidí z Ruska odešly, ale ti, kteří zůstali, jsou součástí nové generace, která redefinuje, co znamená být Rusem, a bude formovat směřování národa po desetiletí," vysvětluje pro Aktuálně.cz americký novinář listu The Washington Post David M. Herszenhorn, který od začátku války zkoumá rychle postupující změny v ruské společnosti.

Vyučování s Putinem

Mladí Rusové se ve školách učí, že obrana své vlasti a sebeobětování jsou zásadní. Předloni v září musely školy povinně zavést vyučovací hodinu nazvanou Rozhovory o důležitých věcech, kterou připravilo ministerstvo školství. Učitelé na nich pokrývají různá témata z pohledu Kremlu, od národní identity až po světové události.

Sám ruský prezident Vladimir Putin osobně vedl úvodní lekci s vybranými studenty v Kaliningradu. Během ní opakoval nepravdivá tvrzení o tom, že cílem Ruska na Ukrajině je "ukončit válku" a "chránit lidi" ve východoukrajinském Donbasu. Konflikt na Ukrajině přitom předloni v únoru bezdůvodně rozpoutala Moskva.

Šéf Kremlu se také v posledních měsících nechal několikrát slyšet, že "kontinuitou rozvoje Ruska je to, aby mladí lidé považovali tradiční ruské hodnoty za své vlastní". Kreml dokonce platí mladým lidem za to, že budou na svých sítích sdílet válečnou propagandu. Jak říká Herszenhorn, mnozí z nich však ani neví, že to jsou lži.

Influencerka Naumovová si takto vydělává z bezpečí své rodné Moskvy. Takzvaní Putinovi "Z-blogeři" však často působí přímo u ruské armády a zveřejňují záběry z fronty, kde vyzývají mladé Rusy, aby se k vojsku přidali. Mezi ty nejznámější patří Semjon Pegov vystupující pod přezdívkou WarGonzo. Na svém telegramovém kanálu má přes 1,3 milionu sledujících. Známý je také Alexander Kots, zkušený novinář z provládního deníku, který se stal válečným influencerem.

Kots loni pro britskou veřejnoprávní stanici BBC řekl, že si uvědomuje, že Rusko na jeho tvorbu do určité míry spoléhá. "Moje práce je s informacemi. Ministerstvo obrany nás často poslouchá. Máme přímý kanál pro soukromou komunikaci. Všechno se odehrává v zákulisí a já jsem toho součástí," přiznal se.

"Novou generaci Rusů vychováváme v přesvědčení, že Západ nás nenávidí," popisuje pro The Washington Post pod podmínkou anonymity bývalý vysoce postavený úředník Kremlu, který stále působí ve vládních kruzích. "Teď musí být každý, včetně mladých lidí, pro válku, pro tradiční hodnoty a náboženství. Naše děti prostě musí být vlastenečtí, jinak nemají budoucnost," dodává.

Jako by mluvil z duše jednadvacetiletému Michailovi Dchňjakovi, jehož největším snem je stát se příštím ruským ministrem zahraničí. "Nejdůležitější pro mě je, aby bylo v mé zemi všechno v pořádku. Chci, aby lidé žili v míru, chodili po městech s úsměvem na tváři a byli šťastní. Bude na mě a mých spolužácích, jakou roli bude naše země ve světě mít," líčí.

Dchňjakov se také nechal slyšet, že podle něj v Rusku neexistují političtí vězni. Stejně tak nevěří zprávám o prudkém nárůstu politických perzekucí mladých Rusů. "Na internetu se dá napsat cokoliv," poznamenává mladík s tím, že je přesvědčen o tom, že se na Západě o Rusku jen lže.

Vzdalování se svobodnému Rusku

Profesor politologie a ředitel centra pro pokročilé studium Ruska na Univerzitě v New Yorku Joshua Tucker pro Aktuálně.cz upozorňuje, že pokud si Moskva na přání Putina vychová celou generaci, zemi nečeká světlá budoucnost.

"To, o čem snil Navalnyj (nejvýraznější Putinův kritik, který v únoru zemřel ve vězení na Sibiři - pozn. red.), to svobodné Rusko, se bude dalším generacím jen vzdalovat, zatímco Kreml bude utahovat šrouby. Já věřím, že to je Putinův cíl. Myslím si, že se na ženy a děti nesoustředí jen tak bezdůvodně. Chce si vybudovat velmoc, která tu zůstane i po tom, co jednou zemře, jako správný diktátor," říká Tucker.

S tím souhlasí i britský historik Ian Garner, který napsal knihu o "ruské fašistické mládeži" s názvem Generace Z. "Správný mladý Rus je heterosexuál, pravoslavný křesťan, podporuje válku na Ukrajině a ideálně se nemůže dočkat, až půjde do armády. U žen je to trochu jinak, ty musí rodit děti a čekat doma na své muže až se vrátí z války. Kariéra nepřipadá v úvahu," popisuje listu The Washington Post.

