Sex v práci i pozvánky na test plodnosti. Kreml nutí ženy rodit, aby odvrátil krizi

Kreml se snaží zvrátit demografickou katastrofu. Válka na Ukrajině prakticky zajistila, že v příštích generacích bude Rusko nejen menší, ale i starší, zranitelnější a méně vzdělané. Šéf Kremlu Vladimir Putin proto nařídil přijmout několik opatření, která mají povzbudit ženy k tomu, aby plodily co nejvíce dětí.

Počet obyvatel Ruska prudce klesá a kremelští úředníci se zoufale snaží zastavit klesající porodnost. V posledních měsících je panika víc a víc znatelná. Podle údajů státní statistické agentury Rosstat se v první polovině roku 2024 v Rusku narodilo 599 600 dětí, což je o 16 tisíc méně než ve stejném období v roce 2023 a jde o nejnižší číslo od roku 1999.

Když ruský prezident Vladimir Putin minulou středu mluvil na Euroasijském ženském fóru v Petrohradu, opakovaně zdůrazňoval vládní politiku, která má pomoci ženám dosáhnout rovnováhy mezi profesním úspěchem a velkou rodinou. S úsměvem dodal, že ruské ženy to zvládnou snadno a přitom zůstanou "krásné, jemné a okouzlující".

Ženy vzkazy o tom, jak mají upřednostnit výchovu dětí před vzděláním a kariérou, slýchají všude - v televizi, rozhlase, novinách nebo v Putinových veřejných projevech. Kvůli válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, přitom mizí z pracovního trhu stále více mužů, což vytváří kritický nedostatek pracovních sil.

Šéf zdravotnictví ruského Přímořského kraje Jevgenij Šestopalov dokonce nedávno vyzval občany, aby během obědových pauz v práci provozovali sex. Život podle něj rychle utíká a neexistuje žádný důvod, proč by to neměli dělat.

Za hodně dětí vyznamenání

Ruské úřady se také netají tím, že po ženách chtějí, aby začaly rodit mladé, a to hned v osmnácti letech. Podle nich jsou totiž nejlepší právě ty páry, které si dítě udělaly ještě za dob studií a které pak spolu procházejí celým životem.

"Mnoho našich babiček a prababiček mělo sedm nebo osm dětí, možná i více. Měli bychom tyto nádherné tradice obnovit," prohlásil Putin před publikem ultrakonzervativních náboženských a politických osobností, s kterými se loni v listopadu sešel ve Státním kremelském paláci.

Od té doby zavedl hned několik opatření. Například obnovil staré sovětské ocenění Hrdinská matka z roku 1944 pro ženy, které mají 10 a více dětí, a také Řád rodičovské slávy. Naposledy 30. května pořádal v Kremlu videokonferenci s devíti velkými rodinami, které tato ocenění získaly. Zajistit, aby Rusové měli co nejvíce dětí, je podle něj základním cílem ruské státní politiky.

Šéf Kremlu také omezil přístup k interrupcím, které Sovětský svaz legalizoval už v roce 1920. Naopak prosadil více financí pro organizace, které propagují tradiční rodinné hodnoty a snaží se bránit rozvodům.

Profesorka ruského práva a správy na Helsinské univerzitě Marianna Muravjevová považuje Putinovy praktiky za velmi nebezpečné. "Prakticky nutí ženy k tomu, aby se vrátily k tradici a hodnotám ze středověku. V pojetí Kremlu je tradiční rodina taková, kde ženy v podstatě jen rodí, pracují a jsou zneužívány v silně patriarchálním modelu," vysvětluje pro deník The Washington Post.

Převýchova unesených dětí

Na začátku minulého týdne začaly ženy v Moskvě ve věku od 18 do 40 let v rámci nového programu dokonce dostávat pozvánky na testy plodnosti. Mají se dostavit na vyšetření, které změří hladinu takzvaného antimülleriánského hormonu v krvi. Ten ukazuje, kolik zdravých nezralých vajíček žena má. Pokud testy odhalí, že málo, stát ženám nabídne například možnost nechat si některá vajíčka zmrazit.

"Vyvolává to ve mně pocit, že stát narušuje moje hranice a nutí mě k něčemu, o čem bych měla rozhodovat sama. Téma plánování rodiny je už tak citlivé… média pravidelně vyzývají ruské ženy, aby se vzdaly kariéry a měly děti, a otevřeně odsuzují ty, které nedávají rodinu na první místo," napsala stanici CBC jedna z žen, která dostala pozvánku na zmíněné testování.

Nově se také povýšení v práci dočkají jen ženy, které mají minimálně pět dětí a ztělesňují takzvaný tradiční obraz ruské ženy. Ten neustále vysílá tamní státní televize. "Žena doma vaří, stará se o děti, zatímco její muž je na frontě. Trpělivě na něj čeká, a pokud se stane, že ve válce padne, je hrdá a bere to jako oběť zemi, kterou miluje. Do práce chodí jen z povinnosti, nemá žádné ambice," popisuje pro deník Aktuálně.cz novinář deníku The Washington Post David Herszenhorn, který strávil několik let v Moskvě jako zpravodaj.

Ženy, které splňují všechny tyto požadavky a již porodily několik dětí, mají možnost postoupit na vyšší pozice. "Třeba jako ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová, která má deset potomků, z toho pět adoptovaných, a vypracovala se na pozici přední Putinovy poradkyně," dodává novinář s tím, že je společně s šéfem Kremlu obviněná z únosu ukrajinských dětí.

Reportér míní, že by se nedivil, pokud by i únos dětí byl nějaký zoufalý způsob, jak vyplnit díru v porodnosti. "Putin unáší děti a ty pak převychovává k obrazu svému v nápravných táborech. Všechno to do sebe zapadá," uzavírá Herszenhorn.

