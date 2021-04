Ruská GRU bude dál útočit. Brit, který zpovídal Skripala, hodnotí akci ve Vrběticích

Otravu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v anglickém Salisbury v roce 2018 a výbuch muničního skladu ve Vrběticích o čtyři roky dříve spojují jména dvou ruských agentů. Z obou útoků jsou podezřelí Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, členové elitní jednotky 29155 vojenské rozvědky GRU, zodpovědné za speciální tajné akce v zahraničí.

Přední britský novinář Mark Urban o případu Sergeje Skripala napsal knihu The Skripal Files (Akta Skripal). S někdejším důstojníkem ruské GRU se jako jeden z mála reportérů opakovaně sešel a hovořil.

Urban v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz hodnotí nové informace, že za explozí skladu munice v moravských Vrběticích stáli stejní agenti jako ti, kteří se pokusili zavraždit Sergeje Skripala nervovým jedem novičok.

Překvapilo vás sobotní oznámení premiéra Andreje Babiše a úřadujícího ministra zahraničí Jana Hamáčka, že česká vláda z výbuchu ve Vrběticích podezírá agenty ruské vojenské rozvědky GRU?

Ano, je to pro mě překvapení. Nová zjištění bezpochyby naznačují, že GRU byla schopna takto beztrestně operovat a způsobovat problémy zpravodajským službám mnoha evropských zemí roky před otravou Sergeje Skripala.

Nesou podle vás výbuchy muničního skladu znaky tajné akce GRU?

České úřady tvrdí, že šlo o sabotážní operaci. Pracovníci GRU jsou samozřejmě vyškoleni k provádění takových akcí, stejně jako zpravodajci vojenských tajných služeb jiných zemí. Ale člověk by doufal, že takovou operaci by považovali za politicky nepřijatelnou.

Policie z exploze podezírá dva pracovníky elitní jednotky GRU, která má za úkol provádět operace v zahraničí…

Ano, jedná se o speciální operační středisko GRU, známé jako jednotka 29155. Důkazy o existenci tohoto oddílu se už nějakou dobu hromadí. Ze zjištění amerického deníku The New York Times a investigativního serveru Bellingcat víme spoustu detailů o členech této jednotky, jejich cestách a akcích, které podnikli.

Operace jednotky 29155 budou podle mého názoru pravděpodobně dál pokračovat. Ale pokud při nich někdo přijde o život, jako se stalo ve Velké Británii (po útoku na Sergeje Skripala zemřela Dawn Sturgessová, která si novičok omylem namazala na zápěstí v domnění, že se jedná o parfém. Jed v lahvičce našel její partner, pozn. red.) nebo v Česku, lze takové akce provádět pouze za cenu vysokých nákladů pro Kreml.

Věděl podle vás o operaci GRU ve Vrběticích prezident Vladimir Putin? Na jaké mocenské úrovni ruského režimu jsou takové útoky plánovány a schvalovány?

Slýcháme o tom různé názory a upřímně si myslím, že jen málo lidí v západních zpravodajských službách by tvrdilo, že o tom mají nějaké zásadní informace. Jak byste dokázal, že prezident Putin osobně podepsal příkaz k takové operaci? Důkaz o tom by mohl poskytnout jen někdo, kdo u toho byl, nebo například nějaký získaný e-mail. Obecně si ale nejsem jistý, že by vysoce postavení představitelé ruského režimu dopustili, aby tak citlivé operace probíhaly bez nějakého oficiálního požehnání.

Co nyní očekáváte od britské vlády? Vyhostí ze solidarity ruské diplomaty podobně jako Češi v roce 2018 po útoku na Sergeje Skripala?

Vláda Spojeného království v tomto ohledu již vyjádřila svou podporu Česku. Čekáme, zda se vyvine v nějakou konkrétní akci.

Co bude nejnovější vývoj ohledně výbuchu muničního skladu znamenat pro vztahy mezi Evropou a Ruskem?

Uvidíme. Víme například, že německé úřady obviňují Kreml z vraždy představitele čečenské opozice v berlínském parku. Změnilo to nějak zásadně rusko-německé vztahy? Zdá se ale, že tento incident v Česku konečně přesvědčí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že jeho navrhované sbližování s Moskvou v současné době nemůže fungovat.

Někteří čeští politici a experti označují explozi ve Vrběticích jako akt státního terorismu. Souhlasíte s nimi?

Není na mě, abych to komentoval. Zdá se ale, že tato operace v Česku nám dává mnohem lepší představu o tom, proč došlo k otravě v Bulharsku, za kterou údajně stojí také GRU, a že na obě akce lze pohlížet v kontextu dodávek zbraní na Ukrajinu (ve vrbětickém skladu se podle týdeníku Respekt nacházely zbraně určené pro bulharského obchodníka Emiliana Gebreva, který později přežil pokus o otravu, pozn. red.).

Jsou informace o výbuchu muničního skladu závažnější než pokus o vraždu Sergeje Skripala? A lze vůbec tyto případy porovnávat?

Obě operace si vyžádaly ztráty na životech a byly velmi riskantní v tom smyslu, že podezíraní důstojníci GRU cestovali bez diplomatické imunity a mohli se dostat do západních rukou. Naznačují ochotu ruského režimu riskovat, což je pro mnohé představitele západních bezpečnostních složek dost znervózňující.

Kniha The Skripal Files Kniha předního britského novináře a autora bestsellerů Marka Urbana The Skripal Files (volně přeloženo Akta Skripal) vznikla na základě řady rozhovorů, které spisovatel vedl se Sergejem Skripalem. Ve Velké Británii vyšla v roce 2018. Skripal byl bývalý ruský dvojitý agent, pracující pro ruské a britské tajné služby. Jako důstojník ruské vojenské rozvědky GRU začal v roce 1996 spolupracovat s britskou tajnou službou MI6. V prosinci 2004 ho zatkla ruská Federální služba bezpečnosti (FSB) a následně byl odsouzen a uvězněn za velezradu. V roce 2010 se po výměně agentů mezi Ruskem a Velkou Británií usadil ve Spojeném království. Mark Urban v knize popisuje, jak Skripal předával tajné vzkazy Britům, napsané neviditelným inkoustem. Za informace pak dostával tisíce dolarů v hotovosti. Agent také podle Urbanovy knihy souhlasil s ruskou anexí Krymu v roce 2014, přesto se bál prezidenta Vladimira Putina. Sergej Skripal byl spolu se svou dcerou Julijí otráven v březnu v jihoanglickém Salisbury. Londýn z pokusu o vraždu viní dvojici ruských agentů speciálního komanda GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu, kteří měli jednat na pokyn z nejvyšších míst Kremlu. Stejní muži stáli podle české policie za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

