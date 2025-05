Zdroje z Kremlu promluvily. Putin a Zelenskyj se setkají jen za velmi temné podmínky

Ruský vůdce Vladimir Putin neměl nikdy v plánu přijmout nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že se osobně setkají v Istanbulu. Ruský opoziční deník The Moscow Times to zjistil u zdrojů z ruské vlády, ministerstva zahraničí a lidí blízkých Kremlu.

Zelenskyj hodil Putinovi rukavici v neděli, několik hodin poté, co ruský vůdce ignoroval výzvu Západu k 30dennímu příměří a místo toho navrhl schůzku v Istanbulu, kde by se obnovily přímé rozhovory. Putin podle ruských zdrojů nepovažuje Zelenského za sobě rovného a se setkáním s ním by souhlasil pouze v případě jeho "veřejné kapitulace".

Ruský vůdce ale nemohl schůzku hned odmítnout, protože ho americký prezident Donald Trump vyzval k jednání s jeho protivníkem. Nicméně ruská diplomacie se do značné míry řídí stejnými protokoly jako v sovětské éře a všechna jednání na vysoké úrovni jsou předem pečlivě připravena, tvrdí The Moscow Times.

"Takto se věci nedělají. Nejdříve jmenovaní vyjednavači udělají veškerou přípravu a připraví dokumenty. Teprve poté vstoupí prezident do jednání o předem dohodnutých podmínkách," uvedl jeden ze zdrojů. "Náš vůdce nemá rád, když na něj někdo tlačí. To je známá věc," dodal pro The Moscow Times bývalý vysoký kremelský úředník.

Spontánní jednání za podmínek protivníka - zvláště, když by Rusko mělo mít navrch - v tomhle případě nepřipadá v úvahu, shodli se pro list vládní úředník, současný diplomat a člověk z Kremlu. Všechny zdroje promluvily pod podmínkou zachování anonymity kvůli citlivosti tématu.

Kreml navíc Zelenského neuznává jako legitimního partnera pro jednání. Prohlašuje, že může podepsat mírovou dohodu pouze s novým ukrajinským prezidentem nebo s vedením ukrajinského parlamentu. Zelenského funkční období sice technicky vypršelo v roce 2024, ale Ukrajina nemůže podle ústavy uspořádat prezidentské volby v době válečného stavu, který vyhlásila kvůli ruské invazi.

Rusko se opakovaně pokoušelo zdiskreditovat ukrajinského vůdce kvůli jeho vzdoru v době ruské invaze, což Moskvu obzvláště dráždí. "Zelenskyj je vhodný pouze k podpisu kapitulace. Tečka," uvedl k tomu jeden ze současných ruských diplomatů.

