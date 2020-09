Roušky pod přilbou, žádné party. Jarní epicentrum viru bojuje o přežití a láká lyžaře

V polovině léta bylo oblíbené turistické letovisko Ischgl v rakouských Alpách poloprázdné. "Dost podobně to tu vypadalo takhle v srpnu vždycky," hodnotí situaci postarší pár z Německa. Podle aut na parkovišti u obchodu přijela většina hostů právě odtud. "Dívali se na nás doma trochu divně, že jedeme i letos právě sem," připouští dvojice. Ischgl se na jaře stal evropským ohniskem koronaviru.

Hned naproti parkovišti, na druhém břehu říčky Fimbabach, stojí dřevem obložená několikapatrová budova baru Kitzloch. Takzvaný après-ski lokál, kombinace baru, tanečního klubu a hospody v bezprostřední blízkosti sjezdovek, je přes léto také uzavřený. Jeho provoz se nevyplatí. Letos ale majitelé musí počítat s tím, že neslavně může dopadnout i zima. "Rozhodně to nebude snadné. Lidé budou mít z pobytu v Ischglu úplně jiný zážitek než v posledních letech," je přesvědčený Bernhard Zangerl, provozovatel baru.

Na začátku března se v Kitzlochu nakazil covidem-19 barman. Nemoc se pak rozšířila na tisíce dalších lidí v letovisku, kteří ji pak roznesli do desítek zemí po celém světě. Nejméně tři desítky nemocných v souvislosti s ohniskem v Ischglu zemřely, další mají trvalé následky. Lokální politiky i zástupce spolkové země Tyrolsko, kde Ischgl leží, teď viní z toho, že zavření restaurací a lanovek nenařídili navzdory varování lékařů včas. Hromadnou žalobu začne řešit soud ve Vídni na konci září.

Politici i podnikatelé nyní trvají na tom, že podobný scénář už se nebude opakovat. Rakouský kancléř Sebastian Kurz (Rakouská lidová strana, ÖVP) kvůli tomu minulý týden představil plán, kterým se budou muset řídit lyžařské oblasti. "Je pro nás nezbytné mít přesné a konkrétní příkazy, abychom se mohli přizpůsobit pravidlům a plánovat s větší jistotou," říká majitel baru Bernhard Zangerl.

Životní zájem

Zangerlové jsou jednou z rodin starousedlíků, které v obci uprostřed alpského údolí Paznaun vlastní a provozují celou řadu podniků. Kromě baru Kitzloch jim patří také luxusní Sporthotel Silvretta, vlastní podíl ve společnosti, která provozuje víc než čtyři desítky místních lanovek, a zastoupení mají i v lokálním turistickém sdružení. Na záchraně letošní zimní sezony tak mají životní zájem. Jestli se to podaří, záleží kromě epidemiologické situace i na tom, jestli se jim podaří přesvědčit dost lidí, že dovolená v Alpách je bezpečná. A že stojí za to i bez bujarých večírků, kterými je Ischgl pověstný.

Plán rakouské vlády počítá s tím, že jednotlivé skupinky lyžařů od sebe budou muset mít aspoň metr volného prostoru, na lanovkách i v jejich okolí budou povinné roušky. V Ischglu dostanou lyžaři zadarmo speciální multifunkční šátek, kterým mohou roušku nahradit. V případě velkého zájmu si provozovatelé vyhrazují i možnost omezit kapacitu lanovek a vleků, dopředu s tím ale nepočítají, aby se zbytečně netvořily fronty, ve kterých by také rostlo riziko nákazy.

Kancléř Kurz trvá na tom, že kromě lyžování návštěvníci nepřijdou ani o další gastronomické a kulturní zážitky. Ale například slavný koncert na hřebeni hor v Ischglu, během kterého v minulých letech vystoupili například Katy Perry, Elton John nebo Beyoncé, se konat nebude.

Hostům Ischgl nabídne možnost pravidelných kontrol u lékaře, negativní test na covid-19 je jen doporučený. Zaměstnanci budou mít roušky, potvrzení o negativním testu a pravidelné měření teploty povinné. "Myslím, že taková pravidla dávají našim zaměstnancům i hostům tu nejlepší možnou bezpečnost. Podle mě osobně je nejdůležitější si pravidelně mýt ruce a dbát na rozestupy," míní Zangerl.

Večírky? Ne jako dřív

Právě dodržování rozestupů ale může být poměrně obtížné v barech. Pohyb a blízký kontakt velkého počtu lidí v uzavřených prostorách se v nich kombinuje s možným lehkovážným chováním po konzumaci většího množství alkoholu. "Většina lidí, kteří nám teď píšou s dotazy, se ptá na to, jak budu vypadat večírky. Jestli a za jakých podmínek se budou konat," připustil ještě před zveřejněním vládního plánu provozovatel baru Kitzloch.

Strategii pro zimní sezónu již rakouská média překřtila na "zákaz après-ski". Pro Tyrolsko, stejně jako oblasti Salcburska a Vorarlberska bude platit společná zavírací doba nejdéle do deseti hodin večer, a - podobně jako v Česku - povinnost uvnitř barů a restaurací mít vlastní místo k sezení. "Vzkaz pro všechny fanoušky zimních sportů je jasný - ano lyžování, ne večírkům," prohlásil Kurz během tiskové konference.

Spolek Vitalpin, který sdružuje 130 zástupců turistického sektoru z oblasti Alp, se v té souvislosti na vládu obrátil s peticí, ve které navrhuje "pět jednoduchých opatření" proti opětovnému masovému šíření nákazy v oblíbených resortech. Kromě "zodpovědného omezení" barů a večírků je mezi nimi také možnost zavést regionálně zacílená omezení pro cestující z rizikových oblastí a zajištění dostatečné kapacity testovacích stanic, které budou schopné výsledky poskytovat do 24 hodin.

Útěk z Ischglu

Turismus tvoří třetinu veškerých příjmů Tyrolska a asi 15 procent v celém Rakousku. Samotný Ischgl s pouhými 1500 stálými obyvateli přitahuje zejména bohatší a štědře utrácející turisty. Lanovková společnost, kterou spoluvlastní i Bernard Zangerl, má největší obrat v celém Rakousku, v přepočtu přes dvě miliardy korun, a zaměstnává stovky lidí.

Zangerl odhaduje, že do Ischglu letos přijede asi polovina lidí než předchozí roky. Spolek Vitalpin v té souvislosti míní, že pokud se nepodaří zimní sezonu byť za omezených podmínek uspořádat, může o práci přijít víc než 60 tisíc lidí. Podobně jako v Česku i rakouští zaměstnavatelé zatím stále závisí na podpoře od státu, především v podobě kurzarbeitu.

"Pokud by u nás měl zase začít narůstat počet nakažených, okamžitě zavedeme všechna předepsaná opatření, abychom šíření viru zabránili," odpovídá na otázky týkající se nastávající zimy Werner Kurz, starosta Ischglu. Je jedním z těch, kdo čelí hromadné žalobě. Že by v březnu pochybil, ale odmítá. V jeho obci, přezdívané Ibiza na ledu, zůstaly bary a restaurace otevřené ještě několik dní poté, co 9. března kvůli informaci o nákaze koronavirem zavřel Kitzloch. Úřady se tehdy rozhodly nespěchat s vymáháním už platného nařízení zemských epidemiologů.

Až příliš pozdě se podle žaloby obětí a jejich příbuzných zastavily také lanovky v údolí. A když nakonec kancléř Kurz vyhlásil karanténu v celém údolí Panzaun, znamenala překotná evakuace pro některé turisty dlouhé hodiny strávené v uzavřených autobusech a vlacích pohromadě s velkým množstvím cizích lidí. Jak popisuje britský deník The Guardian, s covidem-19 tak zemřeli i lidé, kteří během své dovolené v Ischglu do žádného baru nevstoupili.

