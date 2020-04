Rakousko je průkopník v uvolňování. Otvírá obchody, před hobbymarkety jsou fronty

V pondělí se v Rakousku jako jedné z prvních zemí v Evropě uvolnila část omezení zavedených kvůli šíření nákazy koronavirem. Kancléř Sebastian Kurz znovu otevřel obchody, hobby markety a zahradnické potřeby s prodejní plochou menší než 400 metrů čtverečních. "Ekonomicky musíme krizi překonat nejrychleji, jak to půjde," tvrdí Kurz. Do ulic se ale život zatím nevrací, popisují místní.

"Změnu zatím žádnou nevidím, na ulici je prázdno, jako kdyby byli lidé v práci a děti ve škole," popisuje Iva Trdlicová, která trvale žije ve Vídni. Sama nově otevřených knihkupectví, parfumerií nebo obchodů s oblečením zatím nevyužila. "Nakupovat moc nechodíme. Už dřív bylo ale i v Bille nebo Sparu málo lidí," vysvětluje. Obchody s potravinami se v Rakousku stejně jako v Česku neuzavřely.

V nově otevřených prodejnách platí, že na jednoho nakupujícího v obchodě musí připadnout alespoň dvacet metrů plochy. Obchody se toho snaží docílit například povinností nakupovat s vozíkem, čímž se počet zákazníků omezuje. Při porušení nařízení jim hrozí pokuta ve výši několika tisíc eur.

Ve větších městech se přesto tvoří před provozovnami fronty, podle agentury DPA dokonce lidé u některých obchodů čekali v řadě ještě před jejich otevřením v pondělí ráno. Na sociálních sítích se objevilo video z vídeňské pobočky hobbymarketu Hornbach. Podobně vypadala situace i po otevření hobby marketů minulý týden v řadě míst v Česku. "Jsem si stoprocentně jistý, že postupujeme správně," řekl Kurz o svém postupu o víkendu listu Kurier.

Podle agentury DPA by i toto dílčí uvolnění mohlo pomoct až 80 procentům všech maloobchodních prodejců. Jen ve Vídni se týká asi 4600 obchodů, v celé zemi pak více než 14 tisíc. Nakupovat v nich je možné od 7:40 ráno do 19 hodin večer.

"Rozhodně je teď jednodušší vyřídit si třeba opravu nebo mytí auta. Co ale stále schází, jsou služby," popisuje David Hausknecht, další z Čechů žijící ve Vídni. "I díky těm zásadám obchody uvnitř dál vypadají spíš prázdně. A celkově jsem nezaznamenal nějaké problémy s dodržením povinnosti nošení roušek," dodává.

Povinné roušky

Roušky jsou v Rakousku běžně dostupné. V supermarketech, kde platí povinnost je nosit, je zaměstnanci rozdávají nebo prodávají. "U pokladny, balení tří kusů za tři eura. Povinné jsou nově i v městské hromadné dopravě, jinak hrozí pokuta," popisuje Trdlicová.

Jen málo změn zaznamenala také Petra Poláčková, která žije v asi čtyřtisícové obci Ilz ve Štýrsku na jihu od hlavního města. "Pořád vidím prázdnou ulici a žádný pohyb, je tu stejně mrtvo jako předtím. Lidi respektují odstupy, ruku vám nikdo nepodá, naopak raději obloukem obejde," popisuje.

Podle ní zatím - ačkoliv by už mohly - všechny obchody ještě neotevřely. "Od té doby, co nařídili roušky, lidé moc nedodržovali odstupy. Teď jsou na všech obchodech pokyny, to ještě v sobotu nebylo," všímá si Poláčková.

Zmatek pak podle ní opatření s rouškami vyvolalo například u pojízdných obchodů s potravinami. "Sedláci, co jezdí každý pátek, mají před zbožím plexisklo, lidi už ale neví, jestli mají mít roušku, nebo ne," popisuje svojí zkušenost z menší rakouské obce.

Opatrné rozvolňování

Od začátku května by mohla v Rakousku začít fungovat i obchodní centra, větší provozovny a kadeřnictví. Od poloviny pak restaurace a hotely. Veřejný život se v Rakousku zastavil zhruba před čtyřmi týdny, o něco později než v Česku. Dosud zde na následky nemoci covid-19 zemřelo 384 lidí, přes 14 tisíc se nakazilo. Nejpostiženější jsou oblasti na jihu země, které sousedí s horskou oblastí Itálie. Právě tam se koronavirus v Evropě rozšířil nejdříve a nejsilněji.

Každý den nyní v Rakousku přibývá méně nakažených, než se jich uzdravuje. I proto tamní vláda přistoupila k uvolňování opatření, kvůli jejichž ekonomickým dopadům zůstalo na začátku dubna bez práce víc než 600 tisíc lidí. Podle televize ORF je to nejvíc od období těsně po druhé světové válce.

K postupnému uvolňování se odhodlávají i další země. Španělsko, které přijalo ještě mnohem přísnější opatření než další státy, a v tuto chvíli je celosvětově druhou nejzasaženější zemí, v pondělí obnovilo fungování stavebního a zpracovatelského průmyslu. Mateřské a základní školy uprostřed týdne znovu otevřou Dánové.

Světová zdravotnická organizace (WHO) i Evropská unie mezitím připravují obecné instrukce, čím se při uvolňování opatření řídit. Varují je, aby nepolevily příliš brzy, a naopak zdůrazňují, že je zásadní, aby uvolňování probíhalo koordinovaně.

Podle WHO je zásadní, aby uvolnění nenastalo dřív, než se šíření nemoci dostane pod kontrolu, že zdravotnictví má dostatečné kapacity pro odhalování, testování, izolování a léčení všech případů, které je zároveň potřeba co nejvíc omezit v místech, jako jsou nemocnice nebo domovy s pečovatelskou službou. Dále mají zůstat v platnosti preventivní opatření na pracovištích a ve školách, omezení zavlečení rizika z ciziny. Lidé mají mít podle WHO také co největší podporu v tom, zvykat si na 'novou normálnost'.

O té hovoří také rakouský kancléř Kurz. "Tak obezřetně, jak je to jen možné, a postupně se pokusíme se dostat do nové normality. Bude to asi ještě větší výzva než na začátku krize. Nemůžeme otočit vypínačem, jako kdyby se nic nestalo. Virus nás bude provázet ještě měsíce," řekl v rozhovoru, ve kterém nezapomněl připomenout, že i on sám během velikonočních svátků přísně dodržoval odstup od svých nejbližších.

