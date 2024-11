Může dojít k bodnutí do zad. Putin ví, že je Trump šílený, míní politolog

Vztahy Ameriky a Ruska jsou na historickém minimu, Kreml je však podle mluvčího Dmitrije Peskova otevřený dialogu a uvidí, zda se rétorika Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině promítne do reality. Nově zvolený prezident USA sice nenastínil, jak chce v komunikaci s Ruskem postupovat, Moskva v něm však podle ruského politologa Ivana Preobraženského vidí vhodný protějšek pro případná jednání.

První reakce Ruska na výsledek amerických voleb byly opatrné. Mluvčí Kremlu Peskov po oznámení výsledků amerických voleb ve středu nejprve uvedl, že si není vědom toho, že by ruský prezident Vladimir Putin chtěl Trumpovi blahopřát. "Nezapomínejme, že hovoříme o nepřátelské zemi, která se přímo i nepřímo podílí na válce proti našemu státu," řekl s odkazem na americkou podporu Ukrajiny.

Na otázku, zda se vztahy ještě zhorší, pokud Putin odmítne Trumpovi pogratulovat, měl Peskov jasnou odpověď. "Je téměř nemožné je zhoršit, vztahy jsou na historicky nejnižším bodě. Co bude dál, bude záležet na příštím vedení USA," cituje agentura Reuters.

Mluvčí Kremlu ale podotkl, že Putin opakovaně zmínil svou otevřenost konstruktivnímu dialogu založenému na spravedlnosti a rovnosti i ochotě brát v úvahu zájmy druhé strany. "V současné době je americká administrativa diametrálně odlišná, a co se stane v lednu - uvidíme," dodal s tím, že Trump během předvolební kampaně učinil mnoho ostrých prohlášení, ale také hovořil o přerušení cyklu "pokračování starých válek a rozpoutávání nových."

Rusko bude nyní sledovat, zda nově zvolený prezident Spojených států při přípravě na vstup do Oválné pracovny změní svou rétoriku. "Vše pečlivě analyzujeme, vše sledujeme a budeme vyvozovat závěry na základě konkrétních slov a konkrétních kroků," uvedl mluvčí.

"Ve srovnání s Kamalou Harrisovou však mají ze stávajícího výsledku voleb mnozí Rusové ve vysokých funkcích spíše radost. Je to pro ně srozumitelnější člověk. Sám Trump řekl, že Putin i čínský prezident Si Ťin-pching vědí, že je šílený, a proto se ho bojí. Putin skutečně tuší, že je (Trump) šílený, ostatně stejně jako Putin, a proto s ním mluví srozumitelným jazykem dohod a zájmů," hodnotí politolog Ivan Preobraženskij pro Current Time, ruskojazyčné televizní a digitální sítě Rádia Svobodná Evropa.

I když se konfrontace mezi USA a Ruskem vyostří, podle politologa budou Putin a Trump schopni napětí mezi oběma mocnostmi snížit. "Může dojít k bodnutí do zad, sestřelení ruské stíhačky a čemukoli dalšímu. Ale pokud se ocitneme na pokraji jaderné války, budou alespoň mluvit srozumitelným jazykem. Jak mluvit s Kamalou Harrisovou a jejím týmem je pro Kreml záhadou. Jsou to pro ně prostě cizinci, lidé s úplně jinými hodnotami, s úplně jinými postoji," říká.

Moskvě se Trump jako prezident USA zamlouvá ze zřejmých důvodů. Dlouhodobě totiž kritizuje americkou pomoc Ukrajině. Při letošní schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem dokonce uvedl, že v případě zvolení nehodlá napadené zemi dál finančně pomáhat. Prohlásil však, že pokud by byl prezidentem, válku by ukončil do jediného dne.

Trump se v září tohoto roku sešel také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, podle kterého měli na schůzce společně diskutovat o svém plánu na dosažení vítězství a o způsobech, jak ukončit ruskou agresi.

"Oceňuji závazek prezidenta Trumpa držet se přístupu 'míru prostřednictvím síly' v globálních záležitostech. To je přesně princip, který může prakticky přiblížit spravedlivý mír na Ukrajině," napsal ve středu na sociální síť X Zelenskyj s tím, že se těší na spolupráci a na "éru silných Spojených států amerických pod rázným vedením prezidenta Trumpa".

V únoru Trump také řekl, že pokud země NATO nebudou dávat dost peněz na obranu a napadne je Rusko, USA jim pod jeho vedením na pomoc nepřijdou, poznamenala ČTK.

