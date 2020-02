Putin: Dokud budu prezidentem, u nás nebude žádný rodič č. 1 a rodič č. 2

Ruský prezident Vladimir Putin dal ve čtvrtek najevo, že nepovolí v Rusku sňatky párů stejného pohlaví, dokud bude šéfem státu. "Zopakuji ještě jednou, že dokud budu prezidentem, u nás nebude žádný rodič č.1 a rodič č.2. Budou táta a máma," zdůraznil prezident podle ruských agentur během dnešní porady o chystaných změnách ústavy.

Mezi návrhy se totiž podle jedné poslankyně objevilo i přání zakotvit v základním zákonu, že rodina je svazkem muže a ženy.

Putin poznamenal, že tato formulace je diskutabilní. "Řekla jste, že rodina je svazek muže a ženy. Ale co když jde o neúplnou rodinu? Co pak? Dovolte nám upřesnit některé věci. Sňatek - to je svazek muže a ženy, ale s rodinou je to trošku jinak," uvedl prezident podle agentury Interfax.

Výrazy "rodič č.1 a rodič č.2" jsou podle tisku narážka na termíny z nových francouzských zákonů. Naopak Rusko od roku 2013 trestá "propagandu netradičních způsobů života mezi nezletilci". Kromě tohoto zákazu propagace homosexuality se sexuální menšiny potýkají i s dalšími svízeli, v některých částech Ruska, například na převážně muslimském Kavkazu, i s otevřeným pronásledováním.

Putin se během více než dvou desítek let u moci úzce sblížil s pravoslavnou církví a snaží se Rusko odpoutat od západních hodnot, včetně postojů vůči homosexualitě, poznamenala agentura Reuters.

Putin během porady podpořil mimo jiné nápad v ústavě zakázat postoupení jakékoliv části ruského území. Tento krok podle Reuters nejspíše rozzlobí Japonsko a Ukrajinu, které mají s Ruskem územní spory. Rusko na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Již desítky let také vede spor s Japonskem o čtyři Kurilské ostrovy na Dálném východě, které na konci druhé světové války obsadili sovětští vojáci. Tento spor oběma zemím dosud brání uzavřít mírovou smlouvu.

Putin navrhl změny v ústavě ve svém poselství o stavu země v polovině ledna. Ústavní změny mají nynějšímu prezidentovi podle jeho kritiků zajistit kontrolu nad ruskou politikou i po roce 2024, kdy mu skončí nynější prezidentský mandát.

