Zahraničí

"Působí to jako ruská provokace". Vandalové zaneřádili fasádu polského konzulátu

ČTK

Neznámí vandalové ve čtvrtek polili červenou barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu, popsali ji urážlivými hesly a před vchodem rozházeli psí exkrementy. Dnes o tom podle rozhlasové stanice RMF FM informoval mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór. Polsko věc nahlásilo belgickým bezpečnostním složkám.

Polsko - sobotní uctění památky
Polská vlajka, ilustrační snímekFoto: Reuters
"Ve čtvrtek se na fasádě konzulárního oddělení polské ambasády v Bruselu objevila hesla politického charakteru, která se týkala bezpečnosti Polska a Evropské unie," řekl Wewiór.

Podle RMF FM se incident stal ve čtvrtek nad ránem. Ten den se v Bruselu sešli lídři států a vlád zemí EU na pravidelném summitu. Tentokrát se týkal kromě jiného financování Ukrajiny bránící se ruské agresi.

Na informační tabuli konzulátu byl nápis "Killers" (Zabijáci), na zdi hanlivé heslo týkající se zřejmě bezpečnostní bariéry, kterou Polsko postavilo na hranici s Běloruskem v souvislosti s migrační krizí.

Nejmenovaný pracovník konzulátu řekl, že tento vandalský čin působí jako ruská provokace. Chápe ho také jako protest proti Frontexu, unijní agentuře sídlící ve Varšavě, která podporuje členské státy při ochraně vnějších hranic EU.

Belgická policie analyzuje záznam z bezpečnostních kamer, které podle RMF FM zachytily tři až čtyři lidi, kteří ničí budovu, a jednu další osobu, která vše nahrává na telefon.

Polsko, které patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, v posledních letech čelí vlně sabotážních akcí či žhářských útoků. Varšava z jejich organizace obviňuje Rusko a jeho tajné služby.

