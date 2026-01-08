Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti

Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího protestovali křikem z oken a demonstracemi v ulicích.
Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Podle agentury Reuters zasáhly část země výpadky internetu. Protesty ve čtvrtek pokračovaly napříč celou zemí.
Syn bývalého šáha a zástupce opozice v exilu Pahlaví vybídl odpůrce režimu, aby svou nespokojenost projevili ve čtvrtek a v pátek ve 20:00 místního času (17:30 SEČ). Podle AP lidé v různých čtvrtích Teheránu skandovali ze svých oken hesla jako "Smrt diktátorovi!" a "Smrt islamistické republice!". Stovky lidí také vyšly do ulic.
Po výzvě íránské kurdské opozice sídlící v Iráku zahájili majitelé obchodů v íránském Kurdistánu a dalších městech stávku. Podle íránské exilové organizace na ochranu lidských práv Hengaw se sídlem v Norsku se k této výzvě připojili lidé přibližně ve 30 městech a vesnicích. Organizace publikovala snímky uzavřených obchodů v provinciích Ílám, Kermánšáh a Lúrestán.
Prezident Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. "Je třeba se vyvarovat jakéhokoli násilí nebo donucování," uvedl v prohlášení zveřejněném na svých internetových stránkách a vyzval k dialogu a k naslouchání požadavkům lidu. Podle Reuters postihly Teherán a další části země výpadky internetu, před čímž dříve varoval Pahlaví. Íránské bezpečnostní složky za 12 dnů trvání protestů zadržely přes 2260 lidí.
Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz. Demonstranti podle AFP skandují slogany jako "Toto je poslední bitva, Pahlaví se vrátí", čímž odkazují na dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Volají také po odstoupení íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Šéf německé diplomacie Johann Wadephul spolu s mezinárodními organizacemi odsoudil nadměrné použití síly ze strany íránských úřadů proti demonstrantům. "Vyzývám představitele Íránu, aby dodržovali mezinárodní závazky," doplnil německý ministr zahraničí na síti X. Organizace Amnesty International uvedla, že íránské síly zabily demonstranty i svědky protestů. Bezpečnostní složky viní také z provádění razií v nemocnicích s cílem zatknout zraněné účastníky protestního hnutí.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
Jak Babiš a Okamura „převezli“ své voliče. To podstatné jim o pomoci Ukrajině zatajili
Premiér Andrej Babiš a předseda sněmovny Tomio Okamura vystupují před svými voliči tak, že ohledně muniční iniciativy udělali, co jim slibovali. Situace je ale ve skutečnosti jiná. Munice na Ukrajinu totiž dál putuje pod českou taktovkou, jako tomu bylo i za minulé vlády. Aktuálně.cz popisuje, jaké byly postoje obou politiků v předvolební kampani a v čem se liší od toho, co dělají v těchto dnech.
Macík si upevnil vedení mezi kamiony na Dakaru, Prokop byl v etapě třetí
Martin Macík ovládl 5. etapu Rallye Dakar a po druhém dílčím vítězství v letošním ročníku si upevnil vedení v kategorii kamionů, v níž útočí na třetí triumf za sebou.
Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.