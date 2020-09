Po otravě Navalného není nikdo v bezpečí. Jsem připraven na vše, říká ruský novinář

Otrava předního kritika Kremlu Alexeje Navalného vzbudila mezi ruskými opozičními novináři a aktivisty šok, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz investigativní reportér Andrej Soldatov. Kreml podle něj potvrdil, že ve snaze zastrašit své kritiky nezná hranice. Autor řady knih a článků o ruských tajných službách zároveň nepochybuje, že otrava novičokem musela proběhnout s požehnáním nejvyšších míst.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl o otrávení Alexeje Navalného jedem novičok?

Byl jsem zaskočen, ale ne překvapen. Zaskočila mě paranoia lidí, kteří potřebovali zaútočit na Navalného právě nyní, nepřekvapila mě metoda, kterou to udělali. Není to poprvé, kdy byl jed použit k odstranění politického protivníka v Rusku, stejně jako k zastrašení jeho příbuzných a spolupracovníků.

Proč byl podle vás ostrý kritik Kremlu Navalnyj napaden?

Jde podle mě víc o paranoii než o reálnou hrozbu, kterou Navalnyj představoval. Alexej je v Rusku velmi populární, nicméně nepředstavoval pro režim tak zásadní hrozbu, aby sahal k tak drastickým metodám. Pravdou ale zůstává, že paranoia v Kremlu za poslední roky roste - začalo to barevnými revolucemi (Ukrajina 2004, Gruzie 2008, pozn. red.), následoval Euromajdan v Kyjevě (na přelomu let 2013 a 2014, pozn. red.), což racionální uvažování hlavních aktérů v Rusku silně omezilo. Bojují s imaginárními hrozbami více než s reálnými.

Podle německých úřadů byl Navalnyj otráven vzácným a státem kontrolovaným jedem novičok, podezření tedy padá hlavně na Kreml a na něj napojené bezpečnostní složky. Je vůbec možná jiná verze? Že by na Navalného útočil nějaký vysoce postavený úředník nebo vlivný byznysmen, kterého opoziční politik obvinil z korupce?

V posledních dnech jsem slyšel řadu verzí, jak za tím činem stojí část podsvětí nebo nekontrolovaní státní úředníci, kteří se chtěli zavděčit Vladimiru Putinovi. Jsem už z toho hodně unaven. Podobné scénáře se objevují již řadu let od doby, kdy byla otrávena a později zastřelena novinářka Anna Politkovská, následně otráveni Alexandr Litviněnko nebo Sergej Skripal. Je třeba brát v úvahu, že Rusko na přelomu tisíciletí a to současné nejsou totožné. Vláda nyní kontroluje tajné služby daleko přísněji. Je jen velmi těžké si představit, že někdo provede takový čin, aniž by si jej předtím nedal v nejvyšších patrech schválit.

Andrej Soldatov (*1975) Ruský investigativní novinář a expert na bezpečnostní otázky. Společně se svojí kolegyni Irinou Boroganovou založili internetovou stránku Agentura.ru, která se zaměřuje na bezpečnostní témata, ruské tajné služby a situaci na internetu. Kromě nespočtu článků vydali Soldatov a Borogan taky několik knih: "Nová šlechta" (The New Nobility, 2010) o současné ruské tajné službě a "Rudý web" (Red Web, 2015) o snaze Kremlu ovládnout ruský internet. Knihy vyšly nejdříve na Západě v angličtině a teprve později v ruštině. Soldatov i Borogan opakovaně čelili kvůli svým investigacím nátlaku a výhrůžkám ze strany prokremelských aktivistů a kriminálních skupin. Nedávno Soldatov s Boroganovou vydal knihu Krajané, která popisuje pronásledování Rusů, kteří před režimem uprchli do zahraničí. Oba autory prý nejvíc překvapilo, jaké úsilí ruské tajné služby sledování emigrantů věnovaly. "Nasazovaly na to své nejlepší agenty, ty nejodvážnější a nejtalentovanější," vysvětlil dříve pro Hospodářské noviny Andrej Soldatov.

Jed posílá zprávu

"Zvolit novičok k otravě Navalného v roce 2020 je to samé jako nechat podpis na místě činu," napsal na Twitter Navalného blízký spolupracovník Leonid Volkov a připojil k tomu podpis Vladimira Putina. Souhlasíte?

Měli bychom vždy pamatovat na důležitou věc: jed nezasahuje jen konkrétní oběť, posílá zprávu. Hlavním posláním takového činu je zastrašení a nátlak.

Objevují se verze, podle kterých bylo použití novičoku hlavně výstrahou. Kdyby chtěl někdo Navalného opravdu zabít, použije jiný, prudší jed, tvrdí tito analytici. Co jim říkáte?

To si netroufnu odhadovat.

Podle dostupných zpráv si Alexej Navalnyj při ranním odletu z Tomsku na letišti koupil čaj a pak v letadle zkolaboval. Dokážou podle vás ruské tajné služby, které Navalného kontinuálně sledovaly, mít pod kontrolou celé letiště, aby plynule zachytily pohyb opozičního politika a pak mu vsypaly jed do čaje?

Nejsme si bohužel stále jisti, jak přesně byl Navalnyj otráven. Jed se k němu mohl dostat skrze jídlo, dotekem, sprejem. Nechci proto spekulovat o tom, jak přesně to někdo provedl.

Kreml a ruské úřady jakékoli zapojení popírají, ruští lékaři dokonce popírají, že byl vůbec otráven…

To mě nepřekvapuje.

Saháme na dno

Ve své nedávno vydané knize Krajané popisujete útoky ruských tajných služeb na cíle v zahraničí, včetně případů obchodníka Emiliana Gebreva z roku 2015 v Bulharsku nebo bývalého důstojníka tajných služeb Sergeje Skripala ve Velké Británii, otrávených konkrétně novičokem. Mají s Navalným nějaký podobný rukopis?

Ano, právě tím vysláním silného odstrašujícího signálu.

Bude podle vás otrávení Navalného v budoucnu nějak vyšetřeno? Teoreticky jde o personál letiště, případně letecké společnosti, což není mnoho lidí…

Bohužel, na rozdíl od případů Skripala nebo Litviněnka byl Navalnyj otráven na ruské půdě. Nedokážu si představit, že by měli mezinárodní vyšetřovatelé přístup k místu činu, ale třeba jsem příliš pesimistický.

Ve vašem nedávném komentáři pro anglickojazyčný deník Moscow Times jste napsal, že případ Ivana Safronova (bývalý ruský investigativní novinář, obviněný ze špionáže, pozn. red.) byl "novým dnem" pro přístup ruských úřadů k novinářům a občanským aktivistům. Je případ Navalnyj další?

Ano. V poslední době saháme bohužel na dno čím dál častěji, včetně úprav ruské ústavy, které umožní Vladimiru Putinovi zůstat u moci téměř doživotně. Je strašně těžké analyzovat současnou situaci, zda jde pořád ještě o nějaký proces nahoru a dolů, nebo zda už jen kontinuálně padáme na další a další dna…

Jak reagovali vaši přátelé, lidé kritičtí ke Kremlu, na zprávu o Navalného otravě?

Byl to pro ně šok a byli velmi rozhněvaní. Na lidi, kteří v současném Rusku podstupují určité riziko, to působí velmi silně. Což byl taky asi záměr.

Změní to nějak ruskou společnost? Tedy aspoň tu, která je kritická ke Kremlu…

Je to pro ni signál, že nikdo není v bezpečí a že pravidla neexistují.

Čekáte tedy další podobné útoky? A dokáže okruh lidí kolem Navalného vůbec fungovat bez něj?

Na tuto otázku nechci odpovídat. Nechci na kolegy přivolávat ještě větší problémy. Je strašně těžké tyto případy předpovídat. Takže řekněme, že doufám v lepší scénáře, ale jsem raději připraven na všechno.

