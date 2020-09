Rusko odmítá obvinění z otravy Navalného. Nikomu by to nepomohlo, řekl mluvčí Kremlu

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov odmítl obviňování Ruska, že je odpovědné za otravu opozičního politika Alexeje Navalného. Taková věc by podle Peskova nikomu nepomohla. Kreml prý nerozumí, co by v souvislosti s případem Navalného mohlo být příčinou sankcí proti Moskvě.

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu informovala, že Navalnyj byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Řekla také, že Německo se bude se svými partnery v NATO radit o způsobech, jak na otravu ruského blogera reagovat. "Nerozumíme tomu, jaké by mohly být důvody pro nějaké sankce," řekl mluvčí Kremlu. Související Navalného otrávili novičokem, potvrdili lékaři. Německo chce od Ruska vysvětlení Peskov zopakoval, že doufá, že německé úřady se s těmi ruskými podělí o informace o případu Navalného. "Máme jasný zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny toho, co se stalo s berlínským pacientem," tvrdí Peskov. Navalnyj byl na kliniku Charité přepraven z Ruska minulý měsíc v bezvědomí a s příznaky otravy, které se u něj projevily poté, co si dal čaj. Předtím byl hospitalizován v Omsku, kde tamní lékaři tvrdili, že laboratorní testy žádné stopy otravy či nějaké toxické látky neprokázaly. Navalnyj až do svého onemocnění patřil k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Putina a specializoval se na vyšetřování případů politiky v ruských nejvyšších kruzích.