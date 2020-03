Bez příznaků nechoďte. Přehledná grafika radí, kdy se nechat otestovat na koronavirus

Nesahejte si do obličeje, dezinfikujte si i mobilní telefony, klíče.

Zakrývejte si ústa při kašlání a kýchání jednorázovým kapesníkem, ten po použití vyhoďte do plastového pytle a umyjte si ruce mýdlem. Ideální délka mytí je alespoň 20 vteřin.

Pokud je vám méně než 65 let, nechoďte nakupovat mezi 10. a 12. hodinou.

Zbytečně tím zatížíte testovací centra s omezenou kapacitou, kterou by přednostně měly využívat osoby s příznaky. Vyhodnocení vašeho vzorku může být zavádějící – takzvaně falešně negativní, protože přítomnost viru v této fázi ještě nemusí být možné odhalit.

Vzhledem k tomu, že se virus šíří již v rámci České republiky a od půlnoci 15. března platí pro české občany zákaz vycestovat do zahraničí, stejně jako pro cizince vstoupit na území republiky, není toto kritérium již tak zásadní jako v počátku šíření nákazy.

Testovat se nechoďte. Zjistěte si, zda se na vás vztahuje povinná 14denní karanténa, nebo jestli patříte do jedné ze skupiny výjimek. Kontaktujte nejbližší krajskou hygienickou stanici.

Pokud patříte do rizikové skupiny a byla vám nařízena domácí karanténa, pak minimálně po dobu 14 dní nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi. Nákupy vyřizujte s pomocí jiné osoby, telefonicky nebo po internetu. Izolujte se pokud možno i od lidí ve společné domácnosti: pokud to lze, používejte oddělenou koupelnu a jen vlastní ručníky. Tu společnou pak navštěvujte jako poslední a řádně ji po sobě ukliďte.

V případě pobytu na společném ubytování (například koleje, ubytovna) nevyužívejte společnou kuchyni, koupelnu a další prostory, pokud to je možné. Jezte ve svém pokoji, mimo něj noste roušku, používejte vlastní nádobí, utěrku aj.

Kontakty na hygieniky