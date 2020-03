Nepodléhejte strachu, ale ani epidemii nezlehčujte, vyzval prezident Zeman občany

Prezident Miloš Zeman vyzval občany v souvislosti s šířením nákazy způsobené novým typem koronaviru k odvaze. Lidé nemají epidemii koronaviru zlehčovat, ale zároveň ani propadat panice a strachu, řekl v předtočeném projevu v televizi Prima. Pozornost mají věnovat radám odborníků. Prezident poznamenal, že nelze v nejbližších dnech vyloučit první smrtelné případy.

Zeman poděkoval Číně, že jako jediná pomohla Česku v dodávce zdravotnických prostředků. Uvítal také aktivity dobrovolníků, kteří pomáhají ostatním.

Prezident připomněl svá předchozí písemná prohlášení ke koronaviru, která zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podpořil v nich vládní opatření a varoval před panikou. "Od té doby se stalo to, že počet nakažených se výrazně zvýšil a nelze v nejbližších dnech vyloučit ani první smrtelné případy. Na druhé straně jsou už i první případy uzdravených," řekl.

Vyzval proto, aby se lidé vyhnuli dvěma extrémům. "Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat," řekl. Za druhý extrém považuje, když lidé propadají panice a strachu. "Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje, a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze," zdůraznil.

Zeman připomněl víkendové setkání svého expertního týmu v Lánech, kde mu bylo řečeno, že největším problém v boji s koronavirem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. "Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků," řekl.

Připomněl také svůj výrok jako premiéra z doby hospodářské krize, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Vyzval opozici, aby podporovala opatření vlády. Pokud toho není schopna, má "alespoň po dobu karantény" mlčet. Lidé si podle něj nemají příliš všímat "poštěkávání a vřeštění" novinářských komentátorů, protože "píší o všem, a nerozumí ničemu". O to větší pozornost by měli věnovat radám odborníků, které jim mohou pomoci.

Prezident ocenil dobrovolníky

"Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně," řekl Zeman.

Zároveň poznamenal, že herci, z nichž někteří si stěžovali, že kvůli opatřením proti koronaviru přicházejí o práci, by měli navštívit domovy důchodců a "přinést tam trochu radosti". Návštěvy v těchto zařízeních jsou kvůli opatření proti koronaviru zakázány.

"Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost," dodal Zeman. Na obličeji neměl roušku.

Prezidentův projev odvysílala televize Prima, předtočen byl v Lánech ve středu dopoledne. Česká televize chtěla jako veřejnoprávní instituce projev vysílat souběžně. Argumentovala větším dosahem pro diváky i tím, že stejně se postupuje v případě Zemanova vánočního poselství, které vyrábí Nova, ale vysílají ho i další média. Pražský hrad ČT nevyhověl. Ovčáček na kritiku odpověděl, že lidé mají použít dálkový ovládač na televizi.

Vybízí k jednotě, ale současně napadá, vyčítá prezidentovi opozice

Opozičním politikům vadí, že prezident v projevu vybízel k jednotě, současně ale napadal opozici, média či herce. Předseda ODS Petr Fiala prezidenta ubezpečil, že opozice podporuje rozumná opatření vlády, nebude ale mlčet a jen přihlížet zmateným krokům. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zalitovala, že v nynější kritické situaci není prezidentem člověk, který umí spojit národ.

Fiala ČTK napsal, že oceňuje Zemanovu výzvu, aby občané nepropadali panice, ale ani nepřistupovali k pandemii lehkovážně. "Je mi ale líto, že i v takovéto situaci musíme vyslechnout napadání opozice, médií nebo herců," konstatoval.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je rád, že si i prezident všiml nedostatku zdravotního materiálu. "Na něj upozorňujeme už od ledna. Jako opozice 'pumpujeme', komunikujeme s ministerstvy a některé naše návrhy bere vláda za své. Pan prezident de facto řekl, že má opozice mlčet. To Piráti hrubě odmítají," napsal ČTK Bartoš. Konstruktivní kritika je podle něj nejúčinnější nástroj, jak pomoci lidem v ČR. "Naslouchání odborníkům je v odborných otázkách základ," uvedl.

Bartoš ocenil, že Zeman poděkoval dobrovolníkům. "Za občanské aktivity jsme všichni vděční a sami se na nich podílíme. I já děkuji lidem, kteří se angažují," řekl.

Šéf lidovců Marian Jurečka napsal, že se Zemanem souhlasí v tom, že je třeba se snažit o maximální jednotu. "Čekal jsem větší sounáležitost s tisíci lidmi, co v těchto dnech šijí roušky a dodávají je tam, kde jsou potřeba," uvedl. Dělají to podle něj například i herci v Olomouci. "Šijí i pro zdravotníky, tak mi rýpnuti do herců přišlo zbytečné," dodal. Jurečka ocenil, že prezident promluvil. "Mohlo to být dříve a věřím, že v příštích těžkých dnech bude připraven vystoupit také a ne až v lepších časech, jak řekl v závěru," konstatoval.

Adamová zalitovala, že prezidentem není člověk, který umí národ spojit. "Mluví pokrytecky o tom, že musíme táhnout za jeden provaz a svými výroky dělá přesný opak. Nejdřív vynechá Českou televizi a pak si kopne do novinářů i herců. Smutné, leč od něj nepřekvapivé," uvedla.