Potíže se čtením mají školáci v USA i roky po covidu, zjistila studie

Nejmladší američtí školáci stále nedosahují ve čtení úrovně, jaké dosahovali jejich vrstevníci před pandemií covidu-19. Největší problémy přetrvávají ve čtení, kde výsledky několik let stagnují. Vyplývá to ze zprávy vzdělávací výzkumné organizace Severozápadní asociace pro hodnocení vzdělávání (NWEA), o níž ve čtvrtek informovala agentura AP.
Podle studie si dnešní žáci prvních a druhých tříd v USA vedou ve srovnávacích testech hůře než jejich vrstevníci před rokem 2020. Výsledky matematiky sice každým rokem mírně rostou a přibližují se předpandemickému standardu, čtení se však od roku 2021 výrazně neposunulo.
Ačkoliv pandemie odděluje období „před a po“, pokles výkonu nemusí být způsoben jen narušením výuky během ní, upozorňují výzkumníci. „Zdá se, že je to širší problém. Něco systémového, co se děje ve školách i mimo ně,“ uvedla výzkumnice NWEA Megan Kuhfeldová. Podle ní nelze určit jednu hlavní příčinu.
Pandemie v USA výrazně zasáhla školství. Školy se na dlouhé měsíce zavřely a miliony dětí přešly na distanční výuku, která často znamenala méně kontaktu s učiteli i spolužáky. Federální vláda proto později poskytla školám miliardy dolarů na programy, jež mají pomoci dětem dohnat výukové ztráty. Výsledky těchto snah jsou ale zatím nejednoznačné. Podle celostátních testů z roku 2024 se čtenářské dovednosti starších žáků dále zhoršovaly, zatímco výsledky z matematiky se začaly postupně lepšit.
První detailní data a hledání příčin
Testování nejmladších dětí je ve Spojených státech méně časté, takže zpráva NWEA nabízí jeden z prvních podrobnějších pohledů na rozdíly v této věkové skupině. Vychází z hodnocení provedených ve školním roce 2024/2025.
Odborníci zároveň upozorňují na změny v rodinném prostředí. Některé průzkumy naznačují, že rodiče dnes svým dětem čtou méně než dříve, přestože pravidelné předčítání patří k důležitým faktorům rozvoje čtenářských dovedností.
Podle školských představitelů mohlo sehrát roli i to, že mnoho malých dětí během pandemie trávilo většinu času doma. Přišly tak o aktivity, které podporují rozvoj jazyka – například kontakt s vrstevníky, společné hry nebo návštěvy knihoven a muzeí.
Řada amerických států a měst proto nyní investuje do předškolního vzdělávání, které má posílit jazykové a čtenářské dovednosti dětí ještě před nástupem do základní školy.
