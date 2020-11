Posilovna jako líheň džihádistů. Stopy teroristy z Vídně vedou k samozvanému emírovi

Zatýkání, domovní prohlídky a výjezdy protiteroristických jednotek se zbraněmi se po islamistickém útoku ve Vídni odehrávají nejen v Rakousku, ale i Švýcarsku a Německu.

Rakouští těžkooděnci v pondělí zatkli šedesát lidí spojených s organizací Muslimské bratrstvo. Proti islamistům zasáhli i němečtí policisté v Osnabrücku a Kasselu, akce souvisela se střelbou ve Vídni.

Minulé pondělí střelec v centru rakouské metropole zavraždil čtyři lidi a dalších dvaadvacet zranil, policisté ho zastřelili. Motiv je podle vyšetřovatelů jednoznačný: útočník Fejzulai Kujtim se hlásil k teroristické organizaci Islámský stát.

V pohotovosti je ale tentokrát i švýcarská policie a kontrarozvědka. Stopy dvacetiletého útočníka, který se narodil v Rakousku, ale pochází z albánské rodiny v Makedonii, vedou právě do Švýcarska - do dnes již zavřené mešity ve Winterthuru u Curychu, kde působila buňka džihádistů a příznivců Islámského státu.

Vůdcem této curyšské skupiny byl muž, kterého švýcarská média nazývají Sandro V. alias Emír z Winterthuru. Celé jeho jméno není známé, na základě švýcarských zákonů novináři nesmějí zveřejnit jeho identitu. Čtyřiatřicetiletý muž původem z Balkánu vlastnil ve Winterthuru posilovnu, kde se scházeli sympatizanti Islámského státu.

Náborář ze Švýcarska

Soud poslal v září Sandra V. na čtyři roky do vězení za nábor pro Islámský stát a podporu terorismu, ale podle vyšetřovatelů se dva jeho blízcí spolupracovníci sešli v červenci ve Vídni s atentátníkem. Ten také cestoval do Curychu.

Vyšetřovatelé zjišťují, zda střelec z Vídně byl na winterthurskou skupinu napojený a zda někdo ve Švýcarsku věděl dopředu o plánovaném masakru. Sandro V. přesvědčil k odchodu do Sýrie do řad Islámského státu několik lidí ve Švýcarsku i Německu. Nejznámějším z nich byl německý kickboxer albánského původu Valdet Gashi. Profesionální zápasník v thajském boxu odjel do Sýrie v roce 2015, o půl roku později tam zahynul.

Jeho otec jej marně přemlouval, aby se vrátil. Mezi těmi, které Sandro V. poslal do Sýrie, byl před Vánoci roku 2014 i šestnáctiletý mladík a jeho patnáctiletá sestra.

Expert na islamismus Johannes Sall z univerzity v Lucernu s odvoláním na data švýcarské kontrarozvědky FIF uvedl, že od roku 2013 odjelo ze Švýcarska bojovat za džihádisty do Iráku nebo Sýrie téměř osmdesát lidí. Z toho víc než třetinu tvořili muži pocházející z Balkánu, konkrétně z Bosny, Kosova nebo albánské etnické menšiny v Makedonii.

Kde se stala chyba?

Samotný vídeňský střelec se pokoušel do Sýrie odjet, ale nepodařilo se mu to a namísto toho jej soud poslal loni na 22 měsíců do vězení. Po propuštění nastoupil do takzvaného deradikalizačního programu, jehož cílem je mladé islamisty zbavit fanatické ideologie. Podle rakouského ministra vnitra Karla Nehammera ale v jeho případě program nefungoval.

Rakouské ministerstvo vnitra také zřídilo mimořádnou komisi, která má posoudit, proč policie nereagovala v červenci na zprávu slovenských kolegů o pokusu nakoupit na Slovensku zbraně.

Slovenské ministerstvo vnitra Rakušany informovalo, že rakouský občan (tedy atentátník z Vídně 2. listopadu) se snažil nelegálně koupit zbraň. Rakušané informaci převzali, ale dál se nestalo nic. "Musíme zjistit, kde se stala chyba," uvedl Nehammer.

Ministerstvo vnitra tento týden uzavřelo ve Vídni dvě mešity, které atentátník Kujtim navštěvoval. "Kontrarozvědka BVT dospěla k názoru, že tyto mešity přispěly k jeho radikalizaci," řekla ministryně pro integraci Susanne Raabová.

