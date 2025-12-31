Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Zahraničí

Polsko žádá Evropskou komisi o prošetření TikToku kvůli závadnému obsahu

ČTK

Polsko požádalo Evropskou komisi o prošetření aplikace TikTok poté, co se na této sociální síti objevil obsah generovaný umělou inteligencí vyzývající mimo jiné k vystoupení Polska z EU.

TikTok
TikTokFoto: Shutterstock
Informovala o tom agentura Reuters. Podle mluvčího polské vlády jde o ruské dezinformace.

„Povaha těchto příspěvků, způsob jejich šíření a použití umělých audiovizuálních materiálů naznačují, že platforma neplní povinnosti, které jí byly uloženy jako velmi velké online platformě (VLOP),“ uvedl náměstek ministra pro digitalizaci Dariusz Standerski v dopise zaslaném Evropské komisi.

Odkazoval tím na evropské nařízení o digitálních službách (DSA), které reguluje činnost největších světových společností provozujících sociální sítě v Evropě.

Polsko vyzvalo Komisi, aby zahájila řízení v souvislosti s podezřením na porušení DSA. Podle tohoto zákona musí velké internetové platformy, jako jsou X, Facebook, TikTok a další, kontrolovat a odstraňovat škodlivý obsah, jako jsou nenávistné projevy, rasismus nebo xenofobie. Pokud tak neučiní, může Komise uložit pokuty až do výše šesti procent jejich celosvětového ročního obratu.

Mluvčí TikToku uvedl, že je platforma v kontaktu s polskými úřady a závadný obsah v případě, že porušoval její pravidla, odstranila.

Země EU přijímají opatření, aby zabránily jakýmkoli pokusům cizích států ovlivňovat volby a místní politiku. Děje se tak v reakci na strach ze špionáže a sabotáže podporované Ruskem, které od roku 2022 vede válku na Ukrajině. Rusko opakovaně popřelo, že by zasahovalo do zahraničních voleb.

Komise loni kvůli zasahování do voleb zahájila proti TikToku řízení, a to v souvislosti s rumunskými prezidentskými volbami.

TikTok vlastněný čínskou firmou ByteDance často čelí kritice za množství dezinformačních videí, nebezpečných výzev nebo pornografie a za to, že podporuje závislost nezletilých na mobilním telefonu. V řadě zemí už aplikace čelí regulaci nebo zákazu kvůli údajným kybernetickým hrozbám.

Mnohé západní země TikTok zakázaly používat na služebních zařízeních vládních zaměstnanců či pracovníků ve veřejném sektoru. Na pracovních zařízeních jej zakázaly také EK a Evropský parlament.

