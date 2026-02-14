Poláci chtějí hnát Maďarsko k soudu. Kvůli azylu pro stíhaného exministra

Polské ministerstvo spravedlnosti připravuje možnou stížnost k Soudnímu dvoru EU kvůli politickému azylu, který Maďarsko udělilo bývalému polskému ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, píše web Polského rozhlasu.
Ziobro, který byl ministrem v předchozí pravicové vládě vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), je v Polsku stíhán kvůli korupci, zpronevěře a zneužití pravomocí.
Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.
Ziobro je podle Polského rozhlasu viněn z vedení organizované zločinecké skupiny, manipulace s veřejnými zakázkami a z provádění nezákonných finančních převodů v celkové výši 39 milionů zlotých (přibližně 224 milionů korun).
Vládní úředníci jednají o případu a možné stížnosti s právním odborem ministerstva zahraničí, uvedl náměstek ministra zahraničí Marcin Bosacki. Současný ministr spravedlnosti Waldemar Žurek již v lednu podání stížnosti nevyloučil, vyžádal si ale nejprve dokumentaci, která potvrdí, že azyl byl skutečně udělen. Ziobrův právní zástupce 12. ledna oznámil, že jeho klient získal v Maďarsku azyl. Polští prokurátoři na Ziobra poté 6. února vydali zatykač a požádali o vydání Evropského zatýkacího rozkazu.
Po udělení azylu se vyostřily vztahy mezi Polskem a Maďarskem, dvěma členskými státy Evropské unie.
ŽIVĚVšichni jste mí přátelé. Jindy nemilosrdný Trump teď náhle pěje chválu na NATO
Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Napsala to agentura DPA. Ještě koncem ledna Trump zpochybňoval ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení. Kritizoval i působení aliančních vojáků v Afghánistánu s tím, že spojenci se drželi mimo bojovou frontu.
"Jak je to v Česku? Sport číslo pět?" Neblázněte. Jílek je úkaz, jiný než Sáblíková
"Po olympiádě v Miláně tě bude svět dobře znát," věštil Metoději Jílkovi americký expert Dan Carney na podzim ve svém podcastu. Měl naprostou pravdu. Zároveň se teď celý svět bude ptát, jak je možné, že je tu další rychlobruslařská hvězda, která vyrostla zrovna v Česku.
KVÍZ: Kdo to napsal? Znáte autory a autorky slavných literárních děl?
Jsou romány, básně i novely, na které se nezapomíná. Ať už je to proto, že nás o nich učili ve škole, nebo proto, že nám zůstaly v paměti po jejich přečtení. Do našeho kvízu jsme vybrali několik slavných literárních kousků – od Kytice přes Zbabělce či Sto roků samoty až k Lolitě – a vy si můžete otestovat, zda si vzpomenete na jména spisovatelů a spisovatelek, kteří je mají na svědomí.