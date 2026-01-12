V Polsku ho viní ze zpronevěry. Exministr získal od Orbána azyl v Maďarsku

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik.
Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z let 2015 až 2023, je v Polsku obviněn z vedení zločinecké organizace nebo zpronevěry peněz z fondu pro oběti trestných činů. Jakoukoliv vinu popírá a tvrdí, že ho pronásleduje současná proevropská vláda premiéra Donalda Tuska.
„Rozhodl jsem se využít politického azylu, který mi kvůli politickým represím v Polsku poskytla maďarská vláda,“ uvedl Ziobro v příspěvku na sociální síti X, v němž poděkoval maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.
Píše v něm také, že "se rozhodl pro válku s politickým banditismem a bezprávím" a že se postaví "šířící se diktatuře". Tvrdí, že v Polsku kromě pronásledování ze strany vlády čelí také honu na čarodějnice ze strany médií, a hovoří o "metodách takových jako za stalinismu".
Ziobro je ve vlasti obviněn z celkem 26 trestných činů, ale prokurátoři ho nemohli s obviněními seznámit, protože exministr je už měsíce v zahraničí. Stejně jako Ziobro se už v minulosti do Budapešti uchýlil jeho někdejší náměstek Marcin Romanowski, kterému rovněž maďarské úřady udělily politický azyl a který je obviněný ze členství ve stejné zločinecké skupině.
Národněkonzervativní vláda maďarského premiéra Orbána je po léta ideologickým spojencem polské strany Právo a spravedlnost, která v Polsku byla u moci v letech 2015 až 2023 a nyní je nejsilnějším opozičním uskupením v zemi.
ŽIVĚMrazy kulminují, přijde ledovka, varuje předpověď. Poté se však počasí výrazně změní
Mrazivé počasí a sníh i dnes na některých místech v Česku komplikují provoz. Řidiči jsou kvůli rozbředlému sněhu vyzýváni k opatrnosti. V Hliništi v jihočeské části Šumavy dnes padl 35 let starý teplotní rekord. Podle ČHMÚ se však do Česka blíží teplá fronta.
Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát
Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?
ŽIVĚRusko v noci masivně útočilo na Kyjev i Oděsu, dodávky elektřiny váznou
Rusko v noci na dnešek znovu zaútočilo na Kyjev nebo jihoukrajinskou Oděsu. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Z Oděsy jsou hlášeni dva zranění. Útoky ukrajinských dronů bez podrobností hlásí Moskva.
Čapkovi roboti? To zní možná školometsky, ale hleďme, co už umí Muskův Optimus
Když třicetiletý Karel Čapek před více než sto lety napsal své drama R.U.R., dal tím světu nejen skvělé umělecké dílo, ale současně i slovo robot. Jen pro upamatování – zkratka v názvu divadelní hry znamená Rossumovi univerzální roboti a odkazuje se ke klíčovému prvku tohoto díla.
Dnes je poslední šance přihlásit se k paušální dani, další bude až za rok
V pondělí je poslední den, kdy se mohou živnostníci nově přihlásit do režimu paušální daně, změnit pásmo daně nebo z režimu vystoupit. Další možnost budou mít znovu za rok.