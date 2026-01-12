Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Polsku ho viní ze zpronevěry. Exministr získal od Orbána azyl v Maďarsku

ČTK

Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik.

Maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarský premiér Viktor OrbánFoto: REUTERS
Reklama

Ziobro, který byl tváří sporných justičních reforem z let 2015 až 2023, je v Polsku obviněn z vedení zločinecké organizace nebo zpronevěry peněz z fondu pro oběti trestných činů. Jakoukoliv vinu popírá a tvrdí, že ho pronásleduje současná proevropská vláda premiéra Donalda Tuska.

Související

„Rozhodl jsem se využít politického azylu, který mi kvůli politickým represím v Polsku poskytla maďarská vláda,“ uvedl Ziobro v příspěvku na sociální síti X, v němž poděkoval maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.

Píše v něm také, že "se rozhodl pro válku s politickým banditismem a bezprávím" a že se postaví "šířící se diktatuře". Tvrdí, že v Polsku kromě pronásledování ze strany vlády čelí také honu na čarodějnice ze strany médií, a hovoří o "metodách takových jako za stalinismu".

Ziobro je ve vlasti obviněn z celkem 26 trestných činů, ale prokurátoři ho nemohli s obviněními seznámit, protože exministr je už měsíce v zahraničí. Stejně jako Ziobro se už v minulosti do Budapešti uchýlil jeho někdejší náměstek Marcin Romanowski, kterému rovněž maďarské úřady udělily politický azyl a který je obviněný ze členství ve stejné zločinecké skupině.

Reklama
Reklama

Národněkonzervativní vláda maďarského premiéra Orbána je po léta ideologickým spojencem polské strany Právo a spravedlnost, která v Polsku byla u moci v letech 2015 až 2023 a nyní je nejsilnějším opozičním uskupením v zemi.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.

Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát

Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama