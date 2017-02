Francouzskými prezidentskými volbami zamíchá "veterán" Bayrou. Macron s ním může nabrat druhý dech

před 7 minutami

Bývalý francouzský ministr hospodářství Emmanuel Macron slaví. Podpořil ho dlouholetý a vážený politik François Bayrou. Díky tomu si může v prezidentských volbách polepšit o pět až šest procent, myslí si analytici. Bayrouova podpora nemohla pro Macrona přijít v lepší chvíli. Čas do voleb se krátí a jeho kampaň v posledních týdnech začala ztrácet dech.

Paříž - Respektovaný a dlouholetý politik François Bayrou méně než devět týdnů před prezidentskými volbami ve Francii zamíchal kartami.

Místo toho, aby podle očekávání oznámil, že se už počtvrté bude ucházet o Elysejský palác, tak překvapivě podpořil jiného kandidáta na prezidenta - exministra hospodářství Emmanuela Macrona. Tomu nabídl politickou alianci, která může výrazně zvýšit Macronovy šance na úspěch.

"Pro Macrona je to opravdová vzpruha," uvedl pro americký list Wall Street Journal analytik Jerome Fourquet ze společnosti na průzkum veřejného mínění Ifop.

Francouzská média v posledních týdnech neustále spekulovala o tom, zda pětašedesátiletý Bayrou zkusí své štěstí a bude znovu kandidovat na francouzského prezidenta.

Na pečlivě připravované tiskové konferenci v pařížském sídle svého středového Demokratického hnutí Bayrou nečekaně oznámil, že svoji kandidaturu letos obětuje. A podpoří raději nadějného Macrona.

Bayrou ve svém projevu varoval před hrozbou populismu ve Francii. "Protože je riziko obrovské a protože Francouzi jsou zmatení a zoufalí, jsem se rozhodl nabídnout Macronovi alianci," uvedl dlouholetý politik. Macron pak jeho nabídku přijal.

Podpora přišla v nejlepší okamžik

Pro Macrona má tento krok zásadní význam. Sám nabídku na uzavření aliance od Bayroua označil za "bod obratu" prezidentské kampaně.

Podle analytiků by mu díky tomu mohly stoupnout volební preference o pět až šest procentních bodů.

A nejen to. Má to taky psychologický efekt. Podpora od politického veterána podle expertů ukazuje, že Macronovy sliby o výrazných změnách na francouzské politické scéně jsou věrohodné. A to mu může přinést další hlasy od zklamaných Francouzů.

Bayrouova podpora navíc nemohla přijít v lepší chvíli. Čas do voleb, které se budou konat na přelomu dubna a května, se krátí. A Macronova kampaň v posledních týdnech začala ztrácet dech.

Společně s tím exministr hospodářství, kterého francouzská média označují za "černého koně" voleb, přicházel o voliče, a začal tak zaostávat za svými politickými protivníky.

Výnosy francouzských dluhopisů klesají

Bayrouovy kroky se už stačily promítnout do dění na finančních trzích. V posledních týdnech se totiž kvůli obavám z programu kandidátky na prezidentku Marine Le Penové investoři odvraceli od francouzských dluhopisů a jejich výnosy rostly.

Krátce po Bayrouově projevu začaly naopak klesat.

Průzkumy aktuálně ukazují, že první kolo voleb vyhraje šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Le Penová. V druhém kole by ji měl porazit její soupeř, ať už to bude Macron, nebo kandidát republikánů François Fillon, očekávají průzkumy.

