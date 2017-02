"Černému koni" francouzských prezidentských voleb dochází dech. Macron musí znovu rozjet kampaň

před 33 minutami

Kampaň Emmanuela Macrona, který si v médiích vysloužil přezdívku "černý kůň" prezidentských voleb ve Francii, v posledních týdnech ztrácí dech. Ještě nedávno jeho preference týden co týden rostly. Jenže situace se pomalu obrací – Macron začíná na své politické protivníky ztrácet. Tvrdí to průzkumy veřejného mínění a poukazují na to i analytici. Macron se nyní snaží svoji kampaň znovu rozjet a vdechnout jí nový život. Příští týden konečně představí svůj detailní program.

Paříž - Období, které přichází, bude složité. Jsem na to připraven, prohlásil kandidát na francouzského prezidenta Emmanuel Macron na setkání se svými příznivci v Londýně. A mnozí analytici mu dávají za pravdu.

Macronova kampaň podle nich v posledních týdnech ztrácí dech. Ještě nedávno jeho preference týden co týden rostly. Jenže situace se pomalu obrací - Macron, který ještě oficiálně nepředstavil svůj detailní program, začíná na své politické protivníky ztrácet.

Le Penová jistá, kdo proti ní?

Do prezidentských voleb ve Francii zbývá méně než devět týdnů. Všechny průzkumy zatím hovoří stejně - první kolo prezidentských voleb s přehledem vyhraje šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová.

Ta ale nakonec skončí před branami Elysejského paláce. V druhém kole voleb ji porazí její protikandidát, ať už to bude kdokoliv, odhadují průzkumy.

Kdo se do druhého kola s Le Penovou probojuje, už ale průzkumy nevědí. S nejvyšší pravděpodobností se bude rozhodovat mezi kandidátem republikánů Francoisem Fillonem a právě Macronem.

Ještě nedávno se zdálo, že Macron má větší šance. Jeho popularita nerušeně rostla. Těžil především z toho, že Fillona, který si pečlivě budoval image "pana Čistého", zasáhl skandál spojený s fiktivním zaměstnáváním jeho ženy.

Jenže po několika týdnech se Fillonovi podařilo pád v preferencích zastavit. Vděčí za to své předvolební ofenzivě a silnější aktivitě na sociálních sítích.

Aktuální průzkum agentury Elabe pro časopis L'Express ukazuje, že Fillona by volilo 21 procent lidí, zatímco Macrona "pouze" 18,5 procenta.

Macronovy limity

Macronova kandidatura tak podle některých médií narazila na své limity. "Mozart z Elysejského paláce", jak se Macronovi kvůli jeho hudebnímu talentu často přezdívá, má například méně "skalních" voličů než jeho političtí oponenti, včetně zmíněného Fillona.

"Je tu jádro konzervativních voličů, kteří nikdy nebudou hlasovat pro někoho jiného než Fillona, protože prostě chtějí, aby kandidát konzervativních republikánů po pěti letech vlády Francoise Hollanda vyhrál volby," uvedl pro server Politico jeden z republikánů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

"Jen" 50 procent Macronových voličů má jasno, že budou hlasovat opravdu pro něho. Pro srovnání: u Le Penové činí podíl "skalních" voličů až 80 procent.

A nejen to. Macron je velmi populární u manažerů a šéfů společností. Relativně dobře ho vidí také střední třídy i starší voliči. Jenže to neplatí pro dělníky a nižší úředníky. Ty se mu prozatím nedaří získat na svoji stranu.

Potíže může mít taky v regionech a menších městech, kde není příliš známý. Může doplatit na to, že kandiduje za nové hnutí En Marche! (Vpřed!), které sám založil teprve loni. Ostatní kandidáti naopak mají za sebou silné strany, které jsou dlouhodobě zastoupeny i na lokální úrovni.

Vracím se do hry

Macron se nyní snaží svoji kampaň opět rozjet a vdechnout jí nový život. I proto se tento týden vydal do Londýna, kde žije 300 až 400 tisíc Francouzů. Na další dny má naplánované taky časté přesuny po Francii a další setkání s voliči.

Už příští týden by měl Macron po týdnech napínání a čekání konečně představit svůj program. "Prozatím se mu dařilo získat si svými nekonkrétními projevy a všeobecnými idejemi různé části elektorátu. Teď teprve uvidíme, zda může voličům předložit konkrétní návrhy, aniž by zklamal příznivce z řad jak levice, tak i pravice," uvedl pro Politico Jerome Fourquet, ředitel společnosti na průzkum veřejného mínění Ifop.

Macron totiž zdůrazňuje, že jeho hnutí En Marche! není ani nalevo, ani napravo. To mu umožnilo získat na svoji stranu zklamané voliče z obou stran politického spektra.

Letecký pohled ukazuje rozsah skončené demolice známého uprchlického tábora zvaného Džungle u francouzského přístavního města Calais. | Video: Reuters | 00:51

autor: Simone Radačičová