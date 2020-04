Policie v Hongkongu zatkla 14 členů opozice kvůli loňským protivládním demonstracím

V Praze 3 v noci na sobotu vypukl požár v bytovém domě. Pět lidí skončilo v nemocnici. Hasiči oheň uhasili asi za půl hodiny, sdělil jejich mluvčí Martin Kavka. Škoda je předběžně odhadnuta asi na půl milionu korun, příčinu požáru určí vyšetřovatel.

Hořet začalo před 22:30 v Táboritské ulici v Praze 3. "Přes výškovou techniku hasiči zachránili pět osob, vnitřkem budovy pak evakuovali 15 lidí," sdělil mluvčí. Záchranáři do nemocnic odvezli pět lidí ve věku 15 až 54 let, kteří se nadýchali kouře. "Všichni byli při vědomí, nikdo ohrožen na životě," uvedli záchranáři na Twitteru. Po dobu zásahu byla Táboritská ulice uzavřená, hasičská technika blokovala tramvajový provoz. Okolo 23:15 se obyvatelé domu mohli vrátit zpět do svých domovů.