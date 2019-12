Nevzdávejte boj za demokracii. Hongkongští protestující zahájili další demonstrace

Hongkongští prodemokratičtí demonstranti se začali scházet na silvestrovských protestech po celém městě a vyzývají obyvatele, aby boj za demokracii nevzdali ani v roce 2020. Policie se podle místních sdělovacích prostředků připravuje v Hongkongu rozmístit více než šest tisíc příslušníků bezpečnostních sil, informovala agentura Reuters.

Bývalá britská kolonie je od roku 1997 zvláštní správní oblastí Číny, protesty tam pokračují už déle než půl roku.

"Osvoboďte Hongkong. Revoluce naší doby je mým novoročním přáním," prohlásil třicetiletý Calvin, který se zapojil do poledního shromáždění v hlavní obchodní čtvrti. "Protestujeme už hodně dlouhou dobu, ale vláda nám stále odmítá naslouchat," dodal.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová ve tříminutovém videoposelství uvedla, že šest měsíců protestů způsobilo smutek, úzkost, zklamání a hněv. "Pojďme začít rok 2020 novým předsevzetím, že obnovíme pořádek a harmonii ve společnosti. Pak budeme moci začít znovu, společně," řekla Lamová.

Policie uvedla, že od začátku protestů zatkla téměř 6500 lidí. Demonstrace začaly letos v červnu poté, co místní vláda předložila návrh zákona, který by umožnil předávání obviněných osob k soudům do pevninské Číny.

Návrh zákona nakonec vláda pod tlakem veřejnosti stáhla, ale protesty se mezitím rozšířily a zahrnuly volání po větší demokracii a výzvu k vyšetření policejních přehmatů.

Na Nový rok se očekává účast desítek tisíc lidí ve velkém pochodu za demokracii, který se bude konat se svolením policie. Organizátoři doufají, že tento pochod pomůže udržet protestní hnutí v pohybu i v roce 2020. Předchozí podobný pochod začátkem prosince přitáhl odhadem 800 tisíc lidí.