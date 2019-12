Je jim i dvanáct let a protestují za Hongkong. Radši u sebe nosím závěť, říká chlapec

Chodí na střední školu a místo úkolů a volnočasových aktivit se účastní prodemokratických demonstrací, které už půl roku sužují ulice Hongkongu. Občas se dostávají i do krvavých bitek. Více než 900 studentů mladších 18 let už policie nasadila pouta a odvezla je na stanici, poslední dva v neděli. Nejmladšímu obviněnému bylo dvanáct let.

V létě, kdy začaly být protesty v Hongkongu krvavější, doběhl policista jednoho demonstranta ze skupinky lidí, kteří po policii házeli zápalné lahve. Svalil ho na zem, sedl na něj a za zády mu nasadil pouta. Dvanáctiletý Samuel se tehdy stal jedním z prvních nezletilých demonstrantů, které zatkla hongkongská policie.

Na stanici policisté prohledali Samuelův batoh, a když v něm našli helmu, plynovou masku, barvu ve spreji a rukavice, tedy věci, které používají demonstranti, začali mu nadávat do "malého švába". Právě jako šváby označují demonstranty jejich odpůrci.

"Byl jsem tak vyděšený, až jsem si myslel, že mě umlátí k smrti," řekl později britskému deníku The Guardian Samuel, který se podle svých slov násilnějších částí protestů neúčastnil.

Rodiče se o uvěznění syna dozvěděli až kolem půlnoci, kdy jim policie po několika hodinách, co byl chlapec na stanici, volala, že si pro něj mají přijet. Po zaplacení kauce s ním odjeli na pohotovost, aby mu lékaři ošetřili zranění, která při potyčkách utrpěl.

Ani tato zkušenost však chlapce neodradila. Naopak teď říká, že začal vůči policistům cítit nenávist a souhlasí s tím, že někteří demonstranti používají zápalné lahve a luky a šípy. "Policie mlátila protestující jako šílená. Zaslouží si to," myslí si. "Je mojí zodpovědností udělat něco pro Hongkong," dodává dvanáctiletý chlapec, jehož jméno deník The Guardian pozměnil.

Na půl cesty do pekla

Podobně mluví i další nezletilí, kteří se protestů účastní. "Opravdu chci dát Hongkongu všechno, co mám," říká třináctiletý James, který byl obviněn z výtržnictví, protože po policistech házel zápalné lahve.

James se s šestnáctiletým spolužákem Roderickem z elitní střední školy přidal k protestům ve chvíli, kdy viděl videozáznam z metra, kde skupina mužů letos v červenci brutálně napadla cestující a policii dlouhou dobu trvalo, než se na místě objevila a zjednala si pořádek.

"Nemůžeme jen tak stát a nic nedělat," doplňuje James a jeho kamarád s ním souhlasí. "Je to risk, ale pokud to nezkusíme, tak určitě prohrajeme," říká Roderick. Tomu na rozdíl od Jamese, který má díky svému nízkému věku výhodu, hrozí, že pokud ho soud shledá vinným z výtržnictví, stráví až deset let za mřížemi.

"Stojíme na půl cesty do pekla. Naše budoucnost a kariéra jsou na hraně, ale stojí to za to," říká James.

Oba spolužáci si přitom uvědomují nebezpečí, které jim při demonstracích hrozí, a proto u sebe nosí poslední vůli. "Policie nás může všechny zabít. Je to tak," říká i šestnáctiletá studentka Fiona, která se dostala do prostor Polytechnické univerzity, kde se v listopadu odehrály jedny z nejhorších střetů policistů s demonstranty.

Přesto se dívce daří tajit před rodiči, že se protestů účastní. Doma je téma politiky tabu, protože její matka pochází z pevninské Číny a podle Fiony nikdy ani neslyšela o masakru na náměstí Nebeského klidu z roku 1989, kdy policie násilně potlačila studentské protesty. Fionin otec je z Hongkongu, bojí se ale jakékoliv akce, která by mohla Čínu vyprovokovat, řekla dívka agentuře Reuters.

Stephen Chiu, profesor sociologie z jedné z hongkongských univerzit, se domnívá, že pospolitost, kterou studenti cítí, je dokáže vyhnat až do krajního nebezpečí. "Jde o válečnou situaci - jsou ochotni zemřít pro svou rodnou zemi," vysvětluje jejich chování pro The Guardian. "Ať už souhlasíte, nebo ne, je to pro ně vyšší princip. Demonstranti věří, že pro některé hodnoty stojí za to zemřít."

Demonstranti ve školních uniformách

Středoškoláci si ale našli i bezpečnější způsoby, kterými mohou vyjádřit své názory. Už na začátku školního roku se mnoho studentů přidalo k bojkotu vyučování a místo sezení v lavicích zformovali lidský řetěz - postavili se v řadách před své školy, drželi se za ruce a provolávali prodemokratická hesla nebo zpívali, píše server Quartz.

Protesty se ještě několikrát opakovaly a středoškoláci často měnili vzhled podle aktuální situace. Například si ovázali hlavu, když se po zásahu policie zranil na hlavě jeden z demonstrantů. Nebo si zalepili oko, když o něj přišla po zasažení gumovým projektilem indonéská novinářka.

Ne všichni středoškoláci jsou však prodemokratickým protestům nakloněni. Ve třídách totiž kromě studentů, kteří se narodili v Hongkongu, je i poměrně velká část dětí z pevninské Číny. Ty buď mlčí, nebo se rovnou střetávají s hongkongskými studenty, píše americký deník Wall Street Journal.

Výchova patriotů ve školních osnovách

Demonstrující školáci už upoutali i pozornost Pekingu, který se snaží šířit svůj vliv v Hongkongu a proti němuž protesty míří. Čínská vláda například plánuje zmodernizovat školní osnovy, které by měly mezi dětmi vybudovat silnější národní identitu, informuje americký list.

"Měli bychom posílit praktické vzdělání na základě principu 'jedna země, dva systémy' mezi krajany v Hongkongu, Macau, na Tchaj-wanu a za hranicemi, tak aby studenti měli silný pocit národní identity a sílu svědomitě chránit národní jednotu a soudržnost čínské rasy," cituje z osnov hongkongský deník South China Morning Post. Školáci by podle nových osnov měli také uznat vládu čínské komunistické strany a propagovat lepší svět a iniciativu Pásu a stezky, novodobé Hedvábné stezky.

Kvůli studentům, kteří demonstrují, se pozornost čínských úředníků přesunula i na středoškolské učitele. Úředníci žádají, aby své žáky od účasti na protestech aktivně odrazovali. A pokud je sami podporují, aby byli potrestáni.

Objevují se dokonce i výpovědi, podle kterých hrozí studentům kvůli jejich účasti na demonstracích vyloučení.

To potvrzuje Adam, který nedávno oslavil sedmnácté narozeniny. Vedení školy na něj prý několikrát zavolalo policii, například když před budovou pokřikoval prodemokratická hesla nebo když protestoval proti vyvěšení čínské vlajky v rámci oslav 70. výročí založení Čínské lidové republiky. Sedmnáctiletý Lau Pak-ho byl zase vystřižen ze školní fotky, když se spolu se 40 spolužáky zúčastnil školního bojkotu.

Ne všichni učitelé jsou však proti tomu, aby jejich studenti vyjádřili svůj názor. "Tato zkušenost naučila studenty důležitosti kritického myšlení," říká Kyle Chan, ředitel prestižní střední školy pro dívky v Hongkongu.

