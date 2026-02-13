Podvodníci připravili Louvre o více než 10 milionů eur, hrozí jim vězení

Kvůli podvádění se vstupenkami do pařížského muzea Louvre zadržela francouzská policie devět lidí včetně dvou pracovníků instituce. Informovaly o tom v pátek místní média a agentury Reuters a AP s odkazem na pařížskou prokuraturu. Za dekádu přišlo kvůli tomuto podvodu nejnavštěvovanější muzeum na světě o více než deset milionů eur (přibližně 242 milionů Kč), uvedlo státní zastupitelství.
Francouzské úřady vyšetřují případ od prosince 2024, kdy muzeum upozornilo na častou přítomnost dvou čínských průvodců, kteří podle něj opakovaně používali vstupenky pro několik skupin návštěvníků. Podezření z tohoto podvodného chování se následně rozšířilo na další průvodce.
Sledování a odposlechy podle prokuratury ukázaly, že někteří průvodci takto podvodně vstupenky skutečně používali. Navíc rozdělovali turistické skupiny, aby se vyhnuli placení povinného poplatku. Vyšetřování také odhalilo, že na podvodu spolupracovali i zaměstnanci Louvru, kterým průvodci platili výměnou za to, že se vyhnuli kontrole vstupenek.
Policie ve čtvrtek zadržela v souvislosti s případem devět osob. Vedle pracovníků muzea mezi nimi bylo několik průvodců a také člověk podezřelý z organizování celého podvodu.
Vysoké škody způsobila vyšetřovaná skupina podle prokuratury tím, že do muzea za posledních deset let podvodně dostala až 20 skupin denně. Úřady zabavily téměř milion eur (asi 24 milionů Kč) v hotovosti a dalších přibližně 500 tisíc eur (asi 12 milionů Kč) na bankovních účtech. Za část peněz si podezřelí podle vyšetřovatelů nakoupili nemovitosti ve Francii a v Dubaji.
Prokuratura zmínila, že podobný podvod s lístky se pravděpodobně odehrál také na zámku ve Versailles, nedoplnila ale další podrobnosti.
Agentura Reuters s odvoláním na zástupce odborů uvedla, že Denonovo křídlo muzea, kde jsou vystaveny nejcennější obrazy, postihl ve čtvrtek večer únik vody. Tato oblast je v pátek uzavřená pro veřejnost, slavný obraz Mona Lisa podle odborářů technická porucha nezasáhla. V listopadu poškodil únik vody knihy v oddělení egyptských starověkých sbírek a kvůli stavebním nedostatkům muzeum ve stejném měsíci uzavřelo jednu z galerií s řeckými vázami a kanceláře.
Louvre se loni v říjnu stal obětí loupeže, při níž pachatelé odnesli šperky v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy Kč). Vedle odhalených problémů s infrastrukturou tak čelí pařížská instituce od té doby také kritice kvůli nedostatečnému zabezpečení. Potýká se rovněž s opakovanými stávkami zaměstnanců, kteří požadují lepší pracovní podmínky.
Zeď proti potopě. Vědci odhalili plány, jak zabránit kolapsu ledovce soudného dne
V nejodlehlejší části planety se rozhoduje o budoucnosti pobřežních měst, ostrovů i milionů lidí. Jeden obří kus antarktického ledu – přezdívaný „ledovec soudného dne“ – totiž taje rychleji, než by si vědci přáli. Proto v zákulisí vzniká plán tak odvážný, že připomíná sci-fi film.
ŽIVĚRutte: Rusko chce působit jako medvěd, na Ukrajině ale postupuje jako hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
„Nezávislé dodavatelky“ z nevadského nevěstince chtějí vlastní odbory
Sexuální pracovnice jednoho z nejstarších nevěstinců v Nevadě se snaží prosadit, aby jako první měly odborovou organizaci. Nevada je jediným státem v USA, kde lze legálně nakupovat sexuální služby, uvedla agentura AP.
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, sněmovna schválila odklad
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.