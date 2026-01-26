Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Louvre opět neotevřel. Zaměstnanci protestují proti špatným pracovním podmínkám

ČTK

Pařížské muzeum Louvre zůstalo počtvrté od poloviny prosince zavřené kvůli stávce části jeho zaměstnanců požadujících lepší pracovní podmínky. Světově proslulá kulturní instituce to sdělila agentuře AFP.

muzeum, žena
Pařížské muzeum Louvre.Foto: iStock Editorial
Reklama

Nejnavštěvovanější muzeum světa se potýká s jedením z nejdelších pracovních sporů ve své historii, a to i přes několik kol jednání odborů s ministerstvem kultury a vedením instituce. To vše poté, co se v říjnu stalo obětí velké loupeže královských šperků, což silně pošramotilo jeho pověst.

Na shromáždění v pondělí ráno se nejméně 300 zaměstnanců vyslovilo pro pokračování stávky zahájené 15. prosince na protest proti nedostatečnému počtu zaměstnanců a rozdílům v odměňování oproti ostatním zaměstnancům spadajících pod rezort kultury, uvedly příslušné odborové svazy CGT a CFDT.

Související

„Potřebujeme politickou vůli k neprodlenému řešení těchto rozdílů v odměňování,“ řekl AFP Christian Galani a dodal, že má v úmyslu donutit ministryni kultury Rachidu Datiovou, aby vzala vážně svá slova, když požadavky stávkujících označila za legitimní.

„Pokud jsou naše požadavky legitimní, musí se jimi zabývat, než opustí ministerstvo,“ dodal Galani. Pravicová politička chce v březnu kandidovat na starostku Paříže.

Reklama
Reklama

Podle Valérie Baudové u odborů CFDT vedení Louvru v neděli předložilo první verzi návrhů týkajících se pracovních podmínek, ale zaměstnanci je považují za nedostatečné.

Související

Od začátku stávkové pohotovosti bylo muzeum už třikrát nuceno zavřít zcela a třikrát částečně.

V polovině ledna Louvre odhadl ztráty příjmů spojené se stávkovou mobilizací na nejméně jeden milion eur (přes 24 milionů korun).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto
Lyžování, ilustrační foto

Čtrnáctiletý český lyžař zemřel po pádu v Rakousku. Ani helma mu nepomohla

Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama