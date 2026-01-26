Louvre opět neotevřel. Zaměstnanci protestují proti špatným pracovním podmínkám

Pařížské muzeum Louvre zůstalo počtvrté od poloviny prosince zavřené kvůli stávce části jeho zaměstnanců požadujících lepší pracovní podmínky. Světově proslulá kulturní instituce to sdělila agentuře AFP.
Nejnavštěvovanější muzeum světa se potýká s jedením z nejdelších pracovních sporů ve své historii, a to i přes několik kol jednání odborů s ministerstvem kultury a vedením instituce. To vše poté, co se v říjnu stalo obětí velké loupeže královských šperků, což silně pošramotilo jeho pověst.
Na shromáždění v pondělí ráno se nejméně 300 zaměstnanců vyslovilo pro pokračování stávky zahájené 15. prosince na protest proti nedostatečnému počtu zaměstnanců a rozdílům v odměňování oproti ostatním zaměstnancům spadajících pod rezort kultury, uvedly příslušné odborové svazy CGT a CFDT.
„Potřebujeme politickou vůli k neprodlenému řešení těchto rozdílů v odměňování,“ řekl AFP Christian Galani a dodal, že má v úmyslu donutit ministryni kultury Rachidu Datiovou, aby vzala vážně svá slova, když požadavky stávkujících označila za legitimní.
„Pokud jsou naše požadavky legitimní, musí se jimi zabývat, než opustí ministerstvo,“ dodal Galani. Pravicová politička chce v březnu kandidovat na starostku Paříže.
Podle Valérie Baudové u odborů CFDT vedení Louvru v neděli předložilo první verzi návrhů týkajících se pracovních podmínek, ale zaměstnanci je považují za nedostatečné.
Od začátku stávkové pohotovosti bylo muzeum už třikrát nuceno zavřít zcela a třikrát částečně.
V polovině ledna Louvre odhadl ztráty příjmů spojené se stávkovou mobilizací na nejméně jeden milion eur (přes 24 milionů korun).
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Čtrnáctiletý chlapec z Česka v pondělí zemřel po pádu v lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu. Jedná se již o druhý případ úmrtí českého občana v Rakousku za poslední dva týdny.
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu dnes schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun. Opozice vládní návrh rozcupovala.
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.