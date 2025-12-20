Pozlacená pomsta: Trumpovy plakety v Bílém domě cupují Bidena, Obamu i Clintona

Bílý dům instaloval pod fotografie bývalých lídrů USA vystavené v „prezidentské aleji slávy“ v Bílém domě nové plakety, které ostře kritizují Trumpovy demokratické předchůdce. Popisky na plaketách působí provokativně a nepatřičně, protože jak republikáni, tak demokraté tradičně považují tuto historickou budovu za symbol národní jednoty.
Nové plakety plné kontroverzí
„Prezidentská alej slávy“ je novinkou z Trumpova druhého funkčního období a představuje portréty bývalých prezidentů vystavené podél chodeb mezi oválnou pracovnou a jižním trávníkem. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že plakety představují „výmluvný“ popis odkazu každého prezidenta.
„Jako student dějin napsal mnohé z nich přímo sám prezident,“ uvedla ve vyjádření. Změny jsou součástí širší proměny výzdoby Bílého domu za vlády Donalda Trumpa, včetně rozsáhlejšího používání zlatých prvků a zlacených doplňků připomínajících Trump Tower v New Yorku a prezidentovo sídlo Mar-a-Lago na Floridě.
Prezidentská alej slávy
Joe Biden
Plaketa pod fotografií prezidenta Joea Bidena zní: Ospalý Joe Biden byl zdaleka nejhorším prezidentem v dějinách Spojených států. Do úřadu nastoupil v důsledku nejzkorumpovanějších voleb, jaké kdy USA zažily. Biden dohlížel na sérii bezprecedentních katastrof, které přivedly naši zemi na pokraj zkázy. Jeho politika způsobila nejvyšší inflaci v dějinách a vedla k tomu, že americký dolar během čtyř let ztratil více než 20 procent své hodnoty. Jeho „Green New Scam“ zlikvidoval americkou energetickou dominanci a zrušením ochrany na jižní hranici umožnil Biden vstup do Spojených států 21 milionům lidí z celého světa, včetně vězňů, osob z věznic, ústavů pro duševně choré a azylových domů. Jeho afghánská katastrofa patřila k nejvíce ponižujícím událostem v americké historii a vyústila ve smrt 13 statečných příslušníků amerických ozbrojených sil a těžká zranění mnoha dalších. Využívaje Bidenovy zdrcující slabosti, Rusko napadlo Ukrajinu a teroristé z Hamásu rozpoutali 7. října ohavný útok na Izrael.
Donald Trump
V roce 2016 se Donald J. Trump s heslem „Make America Great Again“ stal prvním člověkem v americké historii, který byl zvolen prezidentem, aniž by předtím zastával volený politický úřad nebo sloužil v armádě. Po porážce 16 dalších kandidátů v republikánských primárkách zvítězil v prezidentských volbách nad bývalou ministryní zahraničí Hillary Rodham Clintonovou v poměru 304 ku 227 hlasům ve sboru volitelů, což představovalo bezprecedentní přeskupení, které proměnilo takzvanou „modrou zeď“ Pensylvánie, Michiganu a Wisconsinu v budoucí volební „bojiště“.
Během svého historického prvního funkčního období podepsal prezident Trump největší daňové škrty v dějinách, vybudoval vzkvétající ekonomiku, zrušil rekordní počet federálních regulací, znovu vybudoval ozbrojené síly USA, vypověděl íránskou jadernou dohodu a pařížské klimatické dohody, ukončil „katastrofu NAFTA“, zničil chalífát ISIS, podepsal historické Abrahámovské dohody a vytvořil „největší ekonomiku v dějinách světa“. Zachránil také miliony životů po celém světě díky operaci Warp Speed a své reakci na pandemii koronaviru.
Barack Obama
Další plaketa odkazuje na „Baracka Husseina Obamu“, prvního černošského prezidenta USA, a popisuje tohoto dvojnásobného prezidenta jako: Barack Hussein Obama byl prvním černošským prezidentem, komunitním organizátorem, senátorem z Illinois s jedním funkčním obdobím a jednou z nejvíce rozdělujících politických osobností v americké historii. Jako prezident prosadil vysoce neefektivní zákon „nedostupné“ péče, což vedlo k tomu, že jeho strana přišla o kontrolu nad oběma komorami Kongresu a k vítězství nejpočetnější republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů od roku 1946. Řídil stagnující ekonomiku, schválil strašnou íránskou jadernou dohodu a podepsal jednostranné pařížské klimatické dohody, z nichž obojí později vypověděl prezident Donald J. Trump.
George W. Bush
Syn bývalého prezidenta George H. W. Bushe, George W. Bush, byl guvernérem Texasu, když vyhrál těsně sporné prezidentské volby v roce 2000. Jeho vládu do značné míry definovaly události z 11. září 2001 – zničení Světového obchodního centra, po němž vedl válku proti teroru. Prezident Bush založil ministerstvo vnitřní bezpečnosti, ale rozpoutal války v Afghánistánu a Iráku, z nichž ani jedna neměla nastat. Přijal také daňové škrty, rozšířil program Medicare, podepsal školský zákon No Child Left Behind a spustil Prezidentský nouzový plán pomoci v boji proti AIDS (PEPFAR). Krátce před koncem jeho vlády vypukla globální finanční krize a došlo k velké recesi.
Bill Clinton
Bill Clinton působil jako ministr spravedlnosti a guvernér Arkansasu, než vyhrál prezidentské volby, což bylo označováno za velké překvapení pro úřadujícího prezidenta George H. W. Bushe. Jako prezident Clinton podepsal zákony o kriminalitě a sociálním zabezpečení, které prošly díky vedení republikánů v Kongresu. Schválil NAFTA, kterou prezident Donald J. Trump později zrušil jako škodlivou pro Spojené státy, přivítal vstup Číny do Světové obchodní organizace a dohlížel na vojenský zásah NATO v Bosně a Kosovu. Navzdory skandálům, které jeho prezidentství sužovaly, přinesl technologický boom konce 90. let vynikající hospodářský růst, jenž jemu i republikánům v Kongresu umožnil poprvé po desetiletích předložit vyrovnané rozpočty. V roce 2016 prezidentova manželka Hillary prohrála prezidentské volby s Donaldem J. Trumpem.
Ronald Reagan
Ronald Reagan vyhrál studenou válku a proměnil americkou politiku i konzervativní hnutí. Ještě před vstupem do Bílého domu byl hollywoodským hercem, prezidentem odborového svazu Screen Actors Guild, guvernérem Kalifornie a po desetiletí patřil k hlavním hlasům amerického konzervatismu. Jako prezident prosadil daňové škrty, řídil se rozvíjející ekonomikou a znovu vybudoval americkou armádu. Přežil atentát a postavil se Sovětskému svazu s pozoruhodnou morální jasností, když jej označil za „říši zla“ a vyvinul bezprecedentní tlak na komunistickou hrozbu.
Proslul jako „velký komunikátor“, v roce 1984 byl znovu zvolen v drtivém vítězství a z úřadu odcházel s vysokou mírou podpory poté, co obnovil národní sebevědomí, ducha a vůli. Byl fanouškem prezidenta Donalda J. Trumpa dlouho před Trumpovou historickou kandidaturou na Bílý dům. A stejně tak byl prezident Trump fanouškem jeho.
Jimmy Carter
Jimmy Carter sloužil jako důstojník v programu jaderných ponorek amerického námořnictva a jako guvernér Georgie, než byl v roce 1976 zvolen prezidentem. Jeho jediné funkční období provázela vysoká inflace, vysoká nezaměstnanost a rostoucí „index bídy“. Carter omilostnil odpírače odvodů do války ve Vietnamu, podepsal dohody z Camp Davidu, prakticky za 1 dolar se vzdal Panamského průplavu a založil ministerstvo energetiky a ministerstvo školství. Během jeho prezidentství Sovětský svaz napadl Afghánistán, komunismus postupoval po celém světě a 66 Američanů bylo drženo jako rukojmí novým fundamentalistickým režimem v Íránu. Po odchodu z úřadu Carter zasvětil velkou část života humanitární práci, mimo jiné v organizaci Habitat for Humanity. Mnozí se domnívají, že prezident Carter byl úspěšnější po svém prezidentství než během něj. Pro lidstvo vykonal úžasné věci.
