Zahraničí

Pozlacená pomsta: Trumpovy plakety v Bílém domě cupují Bidena, Obamu i Clintona

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Bílý dům instaloval pod fotografie bývalých lídrů USA vystavené v „prezidentské aleji slávy“ v Bílém domě nové plakety, které ostře kritizují Trumpovy demokratické předchůdce. Popisky na plaketách působí provokativně a nepatřičně, protože jak republikáni, tak demokraté tradičně považují tuto historickou budovu za symbol národní jednoty.

Nové plakety plné kontroverzí

Trump
Dělníci pomocí laserové vodováhy instalují dekorativní prvky na Prezidentské aleji slávy v kolonádě Bílého domu.Foto: Reuters

„Prezidentská alej slávy“ je novinkou z Trumpova druhého funkčního období a představuje portréty bývalých prezidentů vystavené podél chodeb mezi oválnou pracovnou a jižním trávníkem. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že plakety představují „výmluvný“ popis odkazu každého prezidenta.

„Jako student dějin napsal mnohé z nich přímo sám prezident,“ uvedla ve vyjádření. Změny jsou součástí širší proměny výzdoby Bílého domu za vlády Donalda Trumpa, včetně rozsáhlejšího používání zlatých prvků a zlacených doplňků připomínajících Trump Tower v New Yorku a prezidentovo sídlo Mar-a-Lago na Floridě.

Prezidentská alej slávy

Prezident Donald Trump před portréty prezidentů USA
Prezident Donald Trump před portréty prezidentů USAFoto: White House

Legendární zpracování klasického příběhu od Juraje Herze, které sází na gotickou atmosféru a děsivou masku ptačího Netvora.
KVÍZ: Poznáte nejděsivější české pohádky, kvůli kterým jsme jako děti nespali?

V dětství miloval pohádky snad každý. Kvůli některým jsme se ale večer báli jít spát a děsivé výjevy nás strašily ve snech. Česká kinematografie je strašidelných filmů pro děti doslova plná. A ruku na srdce, z některých nám je možná trochu těžko i po letech a neradi na ně vzpomínáme. Následující kvíz je určený pro opravdové nebojsy. Znáte největší horory mezi pohádkami dobře?

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Krejčího fatální omyl potopil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem

Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.

"Zvýšení počtu vojáků bez kvalitního základního výcviku a bez silného poddůstojnického sboru znamená pouze vyšší ztráty," soudí Andrej Bilecki. Snímek z fronty je ilustrační.
Velí nám papíroví generálové, stěžuje si úspěšný ukrajinský velitel. Nabízí řešení

„Bez ohledu na to, zda válka bude pokračovat, nebo nastane příměří, ukrajinská armáda se musí změnit. A to okamžitě. V obou scénářích je v sázce totéž, a to přežití státu.“ Těmito slovy varuje Ukrajinu i svět jeden z nejschopnějších ukrajinských velitelů a zároveň kontroverzní krajně pravicový politik Andrej Bilecki, velitel 3. armádního sboru. Text přinesl ukrajinský server nv.ua.

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň
Ministři jsou naši zaměstnanci. Jaká od nich máme mít očekávání?

Noví ministři ještě ani nebyli instalováni do svých úřadů a už se na některé z nich snášela kritika. Kritizovat konkrétní kroky ministra je samozřejmě legitimní. Ale kritizovat jej za neschopnost ještě předtím, než mohl udělat cokoliv - dobře či špatně? Jediné vysvětlení snad může pramenit z nepochopení, co to takový ministr je a jaká je jeho role v novém zaměstnání, do kterého právě nastoupil.

