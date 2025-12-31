Po letadle Malaysia Airlines se slehla zem. Pátrání po 12 letech pokračuje

Téměř 12 let po dosud nevysvětleném zmizení letadla na lince MH370 společnosti Malaysia Airlines americko-britská firma Ocean Infinity v Indickém oceánu obnovila pátrání po tomto stroji, na jehož palubě bylo 239 lidí.
Na akci trvající 55 dní použije podmořské roboty i nejmodernější detekční přístroje, napsala agentura AFP.
Aerolinky 8. března 2014 oznámily, že ztratily kontakt se strojem, který s pasažéry ze 14 zemí letěl z malajsijské metropole Kuala Lumpur do Pekingu a z neznámého důvodu se odchýlil od své trasy. Předpokládá se, že se Boeing 777 zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží a že trosky leží v až sedmikilometrové hloubce.
Ocean Infinity se na hledání podílela už několikrát: mezi lednem a červnem 2018 prozkoumala více než 112 tisíc kilometrů čtverečních mořského dna a o podobnou akci se pokusila i letos od února do dubna, ale pokaždé bez úspěchu.
Obnovené pátrání se bude provádět v omezené oblasti o rozloze přibližně 15 tisíc kilometrů čtverečních, která se stanovila za pomocí satelitních dat, modelování odchylek a aktualizovaných analýz odborníků.
Malajsijské ministerstvo dopravy s Ocean Infinity nedávno uzavřelo dohodu pod podmínkou „žádný nález, žádná platba“. Pokud ale firma trosky najde, dostane 70 milionů dolarů (přes 1,4 miliardy Kč).
Ocean Infinity do pátrání nasadí autonomní podvodní drony, které jsou schopné se ponořit až do šestikilometrové hloubky a v hlubinách zůstat několik dní vkuse.
Roboti jsou vybaveni vysokorozlišovacím sonarem, ultrazvukovým snímkováním a magnetometry k mapování mořského dna ve 3D rozměru, detektorem trosek a lokalizátorem kovových předmětů. Pokud se objeví nějaké stopy, budou se na místo moci ponořit dálkově ovládaní roboti, aby provedli důkladnou inspekci.
O zmizení Boeingu 777 se objevilo mnoho teorií, mimo jiné se spekulovalo o úmyslném činu pilota či o únosu letadla. Dosud bylo na pobřežích od Réunionu až po Mosambik nalezeno několik desítek kusů stroje, ale navzdory nejrozsáhlejší a nejnákladnější pátrací operaci v historii letectví se trosky samotného letadla nikdy nenašly.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Vrací se opomíjená zbraň českého tenisu, líčí Berdych. Pětice hráčů dál kráčí k elitě
V hlavním kalendáři turnajů ATP nenajdete jediný český podnik, přesto měla země s deset a půl miliony obyvateli letos v první stovce žebříčku hned pět tenistů. Podle Tomáše Berdycha je za tím i trend, od kterého se v posledních letech trochu upustilo.
ŽIVĚ"V souladu s plánem speciální vojenské operace." Putin nařídil rozšířit nárazníkovou zónu
Ruský prezident Vladimir Putin pro nadcházející rok nakázal rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území.
„Nejlepší záběr v dějinách televize.“ Výstup historika z roku 1977 stále budí vášně
„Nejlepší záběr v televizní historii.“ Takové popisky se pojí k výstupu historika vědy Jamese Burka v roce 1977 v dokumentárním seriálu BBC Connections. Video, kdy historik prochází kolem rakety, která do vesmíru vynesla vesmírnou sondu Voyager 2, dodnes obdivují desítky tisíc lidí.