Písařovicová o klimatu: Čas neúprosně utíká. Co uděláme nyní, projeví se za 20 let

Kolem změn klimatu se v Česku vyrojila spousta nálepek a dezinformací, upozorňuje novinářka a moderátorka Daniela Písařovicová a vyzývá, abychom důvěřovali vědcům, kteří mají ověřené informace. "Čas neúprosně utíká. Co uděláme nyní, projeví se zhruba za 20 let," apeluje. Písařovicová se jako další z osobností zapojila do projektu Planeta v nouzi. Přidejte se i vy pod hashtagem #PALINASKLIMA.

Novinářka Daniela Písařovicová se zapojila do projektu Planeta v nouzi. Podívejte se na její apel. | Video: Aktuálně.cz