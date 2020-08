Nejhorší den od 3. dubna. V pátek se v Česku nákaza koronavirem potvrdila u 323 lidí

Živě

V Česku v pátek přibylo 323 potvrzených případů koronavirem, což je nejvyšší denní přírůstek od 3. dubna. V zemi je nyní celkem 5 tisíc nakažených. Vysoká čísla komplikují cestování Čechům do zahraničí. Od pátku například musí ti, kteří přijedou do Slovinska, na 14 dní do karantény. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Živě