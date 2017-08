Motory severokorejských raket pocházejí z Ukrajiny, tvrdí list. Je to jen provokace, vzkázal Kyjev

před 19 minutami

Motory, které Severokorejcům umožnily úspěšně vyvíjet strategické rakety, pocházejí z Ukrajiny, píše list The New York Times. KLDR prý motory nakoupila na černém trhu. Ukrajinci ale tato tvrzení odmítají. Podle nich jde akorát o provokaci a informace pocházejí od ruských tajných služeb.

New York - Severokorejci nakoupili na černém trhu mohutné raketové motory, které jim umožnily úspěšně vyvíjet strategické rakety. Napsal to v pondělí americký list The New York Times s tím, že motory mohou pocházet z ukrajinské továrny s historickými vazbami na ruský raketový program.

Deník se při tom odvolává na informace zbrojních analytiků a amerických tajných služeb.

Nová zjištění mohou podle listu vysvětlit, jak se mohlo KLDR tak rychle podařit raketu vyrobit po sérii těžkých nezdarů.

Podle Mezinárodního ústavu pro strategická studia (IISS) Pchjongjang v posledních dvou letech po neúspěších změnil podobu raket i dodavatele komponentů.

Ukrajinci ale tvrzení deníku odmítají. "Tato informace není ničím podložená a její obsah má pouze provokovat," uvedl Oleksandr Turčynov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

Podle něj informace pocházejí od ruských tajných služeb.

Přišly motory z Ukrajiny?

Americký prezident Donald Trump za zdroj hospodářské a technické podpory KLDR označuje Čínu, připomíná list The New York Times. O Ukrajině nebo Rusku se dosud nezmínil.

Analytici, kteří studovali fotografie vůdce Kim Čong-una při inspekci raketových motorů, dospěli k závěru, že jsou odvozeny od modelů RD-250, které poháněly sovětské rakety. Motory jsou tak silné, že jedna raketa dokáže mezi kontinenty přepravit deset jaderných hlavic.

Američtí experti se podle The New York Times zaměřují na závod v ukrajinském městě Dnipro (dříve Dněpropetrovsk), které leží nedaleko fronty oddělující postavení ukrajinských jednotek a proruských separatistů. Za studené války tato továrna vyráběla ty nejsmrtonosnější sovětské rakety, včetně mohutného modelu SS-18. I po rozpadu SSSR továrna zůstala důležitým dodavatelem ruské armády.

Po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014 ale Moskva zrušila zakázky na modernizaci svých raket a továrna je v problémech. Zápolí s nesplacenými dluhy a nízkou pracovní morálkou.

Experti věří, že právě odtud pocházejí motory RD-250, které v červenci poháněly dvě první mezikontinentální strategické rakety KLDR.

"Motory pravděpodobně přišly z Ukrajiny, zřejmě ilegálně. Otázka je, kolik jich (Severokorejci) mají a zda jim Ukrajina nyní pomáhá," řekl americkému listu analytik IISS Michael Elleman.

USA nemají žádné důkazy, že by nynější ukrajinská vláda Petra Porošenka věděla, co se v továrně děje, a měla nad tím kontrolu. Jak se motory dostaly do KLDR, zůstává záhadou, konstatoval americký list.