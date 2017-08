Kim znovu hrozí Trumpovi: Připravíme plán útoku na Guam. Odveta KLDR ale hrozí hlavně Soulu a Tokiu

AKTUALIZOVÁNO před 25 minutami

Severokorejský vůdce Kim Čong-un má k dispozici mnoho možností, jak zastrašit americké politiky a generály. A donutit je zvažovat, jaké dopady by na ně měla případná válka s KLDR. Ve výzbroji má rakety Nodong a Tepodong-1. Obě mají dolet přes 1500 kilometrů. Kim sice nyní pohrozil Spojeným státům raketovým útokem na ostrov Guam a zároveň varoval, že do půlky srpna vypracuje jeho plán. Zároveň by ale vystavil vlastní režim velkému nebezpečí, možná až existenční hrozbě.Ve středu to Kimovi připomnel americký ministr obrany Jim Mattis.

